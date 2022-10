L’autunno è ormai arrivato e in molti cominceranno a trascorrere in casa parte del loro tempo libero. Le giornate uggiose e le temperature più basse, infatti, invogliano a trascorrere i fine settimana tra serie televisive e libri.

Su piattaforme di streaming come, ad esempio, Netflix, non ci si dovranno far scappare film come The Truman Show o Taxi Driver. Oltre ai film e alle serie televisive, però, sarà molto importante continuare ad alimentare la propria libreria con i romanzi usciti da poco ma già diventati un must.

Tra questi troviamo “Lemon” della scrittrice coreana Kwon Yeo-sun. Un romanzo breve ma dalle atmosfere e dalla trama molto intensa che terrà incollato il lettore alle pagine dall’inizio alla fine. Pubblicato da Il Saggiatore è davvero perfetto per essere letto in poche ore durante una serata o un fine settimana autunnale.

Questo libro breve ma intenso da leggere in poche ore ha il sapore del limone

La storia prende il via dall’omicidio di una bellissima ragazza di diciott’anni, sorella maggiore della protagonista. La ragazza viene trovata, dopo una serata di divertimento, riversa senza vita in un parco di Seoul. Nei confronti degli unici due indiziati, appartenenti a ceti sociali molto diversi tra loro, non si riescono a trovare prove schiaccianti.

Le forze dell’ordine si arrendono presto lasciando, così, irrisolto il crimine. A non arrendersi, però, troviamo proprio Da-in, la sorella piccola della vittima. Nel corso degli anni, infatti, cercherà di fare luce sulla vicenda in maniera ossessiva rischiando, addirittura, di perdere se stessa.

La vicenda è narrata dal punto di vista della sorella ma anche di altri personaggi che interagiscono con lei. Tra questi troviamo un’amica che noterà i cambiamenti radicali nel fisico della ragazza. Non solamente il dimagrimento improvviso ma anche la perdita di identità in seguito a diversi interventi di chirurgia estetica.

Tra i temi trattati l’importanza della scrittura e la ricerca del senso della vita. Si chiede la protagonista se abbia veramente senso cercare una ragione alla vita. La risposta è negativa ma uno spiraglio di luce si apre nelle ultime pagine del romanzo.

Un’opera aspra come il limone da cui prende il titolo che trasmetterà turbamento e senso di smarrimento nel lettore. Sentimenti che perdureranno nell’animo anche a diversi giorni dalla fine della lettura. Davvero, questo libro breve ma intenso da leggere in poco tempo ci lascerà in bocca davvero il sapore aspro del limone.

Lettura consigliata

