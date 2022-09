Agevolazioni Legge 104 utenze domestiche, ecco cosa spetta

La Legge 104 del febbraio 1992 prevede l’integrazione del disabile affetto da handicap. Ma è anche un primario riferimento per l’assistenza e la cura dell’handicappato. Si tratta di una Legge importantissima in materia di disabilità e prevede una serie di agevolazioni sia per l’invalido che per il caregiver che lo assiste. E anche se la normativa di riferimento non prevede esplicitamente agevolazioni per il pagamento di bollette di luce e gas, ci sono interventi diversi. Vediamo quali sono le agevolazioni Legge 104 utenze domestiche e a chi spettano.

L’ARERA colma le mancanze

Come dicevamo la Legge 104, testualmente, non prevede riduzioni sulla bolletta di luce e gas per chi è affetto da handicap. Ma l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambienti (ARERA) va a colmare questa mancanza. E fornisce tutte le condizioni necessarie per richiedere una riduzione di gas, acqua e luce anche per i disabili con Legge 104.

La domanda per ottenere lo sconto sulle bollette delle utenze domestiche deve essere presentata al Comune di residenza, solitamente tramite CAF. E non è necessario inviare alcuna comunicazione al proprio fornitore di energia o gas. Anzi, il bonus rimane attivo anche se si decide di cambiare gestore.

Cosa serve per presentare domanda?

Per la famiglia in cui sia presente un disabile è necessario un certificato della ASL che vada a certificare la patologia di cui soffre. Inoltre serve inserire nella domanda il codice POD per la luce ed il PDR per il gas. Alla domanda, inoltre bisogna allegare la copia di un documento di identità in corso di validità e del proprio codice fiscale (o tessera sanitaria).

Per quel che riguarda l’energia elettrica, va sottolineato che il Bonus Legge 104 può essere anche cumulato con il Bonus Sociale. Non sarà, invece, cumulabile per quel che riguarda la bolletta del gas. Inoltre va ricordato che mentre il Bonus Sociale viene riconosciuto in automatico, per quello relativo alla Legge 104 è necessario presentare domanda.

Agevolazioni Legge 104 utenze domestiche, ecco cosa spetta

Per ottenere il Bonus Legge 104 sul gas è necessario, sempre, avere un ISEE entro gli 8.107,5 euro che sale a 20.000 solo in presenza di più di 3 figli a carico.

Per il Bonus che riguarda l’energia elettrica, invece, è necessario che il disabile abbia un “disagio fisico” che richiede il supporto di apparecchiature elettroniche. A titolo esemplificativo vi rientrano:

macchinari per la respirazione;

apparecchi per dialisi o emodialisi;

carrozzine elettriche, monta scale, sollevatori, ecc…;

apparecchiature per prevenire le piaghe da decubito.

In questo caso il certificato rilasciato dalla ASL dovrà contenere la situazione di gravità in cui versa il disabile. Ma dovrà certificare anche la necessità di utilizzo di una delle apparecchiature contenute nel Decreto del Ministero Salute del 2011.

