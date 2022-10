Lo scopo principale della Legge 104 è quello di dare ai portatori di handicap delle agevolazioni e dei benefici per garantirgli determinati diritti. Tra questi benefici ricordiamo i 3 giorni di permesso mensile dal lavoro ed il congedo straordinario retribuito. Ma ci sono anche alcune importanti agevolazioni fiscali non di poco conto. Come l’IVA agevolata sull’acquisto di determinati prodotti o le detrazioni per alcune spese sostenute. In questo articolo scopriamo se chi ha la Legge 104 paga la TARI, la tassa sull’immondizia. Basti dire che, oltre alle agevolazioni per le utenze domestiche, potrebbero essere previsti anche sconti sulla spazzatura.

Esenzioni ed agevolazioni per Legge 104

Chiariamo subito che se si scorre il testo della Legge 104 del 5 febbraio 1992, in nessun articolo si vedrà menzionata la tassa sulla spazzatura. Ma i Comuni, in ogni caso, prevedono agevolazioni. Da sottolineare, poi, che la tassa sull’immondizia è disciplinata da una specifica Legge, la 143 del 2013, ma anche in essa non ci sono riferimenti ad invalidi e Legge 104.

A livello normativo, quindi, non è prevista alcuna agevolazione per i titolari di Legge 104 o per coloro che hanno una disabilità grave. Ma nella Legge 143 è previsto che sia lo stesso Comune a poter prevedere riduzioni o esenzioni in più rispetto a quelle già previste in essa.

Scopriamo se chi ha la Legge 104 paga la spazzatura

Non c’è una risposta che valga per la generalità dei titolari della Legge 104. La decisione è a insindacabile decisione del Comune. Per questo motivo, il consiglio che si può dare ai nuclei familiari in cui è presente un disabile o un titolare di Legge 104 è quello di rivolgersi al Comune di residenza per capire se sono previste agevolazioni in tal senso.

L’ufficio a cui rivolgersi è quello Tributi a cui, tra l’altro, si potranno chiedere informazioni anche sulla modalità di richiesta di riduzione o esenzione della tassa. Alcuni Comuni, in ogni caso, oltre alla condizione sanitaria richiedono anche dei redditi limiti di ISEE per riconoscere il beneficio.

Esenzione TARI, a chi spetta?

Attualmente sono diversi i Comuni italiani che prevedono esenzioni o riduzioni. Alcuni richiedono invalidità al 100%, altri oltre all’invalidità prevedono anche soglie ISEE abbastanza basse. Altri ancora, invece, solo l’articolo 3, comma 3 della Legge 104. Per capire cosa spetta e che diritti si hanno, quindi, è necessario capire cosa prevede il proprio Comune.

E se non sono previste agevolazioni sulla TARI? Si può procedere presentando specifica richiesta alla propria Amministrazione. In questo modo si potrà ottenere una modifica al regolamento della TARI da parte del Consiglio Comunale. Ma se la richiesta venga accolta oppure no, rimane una decisione del Comune stesso.

