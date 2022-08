Il mese di agosto è quello che raccoglie più degli altri i vacanzieri del Mondo. Molti si spostano approfittando delle ferie. Rimanere in città diventa difficile e potrebbe inoltre trasformarsi in un tempo da vera canicola.

Che sia lunga o breve, la vacanza è sempre un momento di relax ben atteso. C’è chi si organizza prima, avendo anche la possibilità di trovare buone occasioni. C’è chi invece arriva al last minute. Anche in questo caso si potrebbe trovare una buona offerta sui siti online. Si tratta solo di vedere come organizzare vacanze economiche consultando alcuni portali.

Dove andare in vacanza

A meno che non si voglia lasciare la destinazione in mano alla sorte, per le vacanze bisogna scegliere. Mari e monti sono una priorità per gli amanti della natura.

Certo, a vedere i prezzi si avrebbe qualche dubbio che tutti possano permettersi una vacanza. Spendere tanto per delle vacanze in spiaggia con mare pulito e turchese non è necessario. In Italia esistono delle magnifiche spiagge che sono libere. L’accesso cioè è gratuito e richiede solo uno spostamento a piedi o in barca. In ogni caso sono lì e spesso poco note.

Una regione certamente da visitare per chi ama il mare è la Calabria. Tutta da scoprire è una striscia di sabbia bianca, nota come la Costa dei Gelsomini. Ci troviamo nella provincia di Reggio Calabria, sul Mare Ionio. Ci vuole un po’ più di tempo per arrivarci rispetto alla costa tirrenica, più servita dai mezzi di trasporto. Tuttavia vale la pena di godere di queste spiagge, con un mare pulito e cristallino. Sono zone ricche di storia e di bellezze architettoniche. Basta visitare Gerace per rendersene conto.

Come organizzare vacanze economiche consultando i siti giusti

Non tutti organizzano in anticipo le proprie ferie. Alcuni attendono le offerte last minute per poter scegliere la loro vacanza. Oggi solo pochi vanno ancora in agenzia, ma ci si affida alle offerte che si trovano su internet.

Tra i siti più visti in questo senso c’è, tra gli altri, Skyscanner. Questo sito cerca le migliori offerte per chi vola. Verifica una grande quantità di compagnie aeree in poco tempo. Dello stesso tenore ci sono Google Flights, Momondo ed Expedia.

Ospitalità conveniente

A meno che non si tratti di una crociera, è possibile cercare su internet anche alloggi e hotel. Per chi viaggia in Italia, vi è un sito che offre delle buone possibilità di alloggio in posti magnifici. È l’ospitalità legata alle foresterie dei conventi o di case appartenenti all’organizzazione ecclesiastica. Ci si può riferire al sito ospitalitareligiosa.it. Soprattutto per chi cerca ospitalità a Roma, le possibilità sono abbastanza convenienti. Altrimenti la ricerca deve orientarsi su “alloggi o hotel economici”.

Nel Mondo vi è la possibilità di fare delle vacanze gratis, almeno per l’alloggio. Bisogna iscriversi a dei siti in cui la filosofia è di scambiarsi casa. Oppure essere disposti a dare ospitalità, per poi riceverla. I siti in questione sono Couchsurfing, Nightswapping, Hospitality Club e altri.

Lettura consigliata

Italiani e stranieri visitano Napoli eppure pochi conoscono il grande segreto che si nasconde in questa magnifica città