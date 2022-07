A volte si pensa di andare in vacanza in una località che abbia sabbia bianca e mare cristallino. L’Italia ha diversi posti che possono offrire una situazione da sogno come questa. Certo non sempre sono accessibili a tutte le tasche. Allora molti ci rinunciano, senza sapere che esistono alcune possibilità anche gratuite.

Se non si è ancora deciso quale meta scegliere per andare in vacanza, ve ne sono alcune molto belle. La Calabria offre da questo punto di vista delle zone che sono dei piccoli paradisi. Un borgo incantevole si trova sulla costa ionica. Potremmo allora visitare l’antico borgo di Gerace. Un paese che vanta una varietà notevole di palazzi e stili architettonici diversi. Già una semplice passeggiata all’interno del borgo ripaga della visita. Inoltre si trova a pochi chilometri dalla Costa dei Gelsomini. Una lingua interminabile di spiagge libere con un mare pulitissimo che sembrano le coste della Sardegna. Possiamo goderla per tutta l’estate da Bruzzano e fino a Bova Marina, in provincia di Reggio Calabria.

Spostandoci in Campania vale la pena fare un salto a Vietri sul Mare. Questo antichissimo borgo è il regno della ceramica artistica. Raggiungerlo è facilissimo, perché vi è l’uscita autostradale da chi proviene da Napoli. Oppure da Salerno con una strada molto panoramica. Vietri è il primo paesino dove inizia la Costiera Amalfitana, un susseguirsi di spiagge e borghi caratteristici. La piccola spiaggia di Vietri è a pagamento, ma alcune spiaggette dall’acqua limpida non lo sono. Sono accessibili tramite barca come la Sorgente dell’acqua del Fico.

Sembrano le coste della Sardegna ma sono le favolose spiagge gratuite in Italia con mare trasparente e sabbia bianchissima

Sempre in Campania e nella zona del Cilento, nel Sud della provincia di Salerno, incontriamo Palinuro. Una meta estiva che incanta e che offre una spiaggia dalle acque cristalline. Proprio ad indicarne il senso di pace che vi regna la chiamano “La spiaggia del buon dormire”. Anche questa spiaggia è ad accesso gratuito e raggiungibile in barca.

Spostandoci in Toscana sul territorio di Grosseto, andiamo nella zona di Follonica. Si percorrere una stradina che attraversa la vegetazione locale. Si giunge a questa spiaggia certamente non isolata d’estate, chiamata Cala Violina. La caratteristica dell’acqua trasparente e pulita è di avere un fondale basso. Per cui molte famiglie vi portano i bambini.

La spiaggia detta di Cala Luna, si trova in Sardegna ed è una spiaggia libera. Di una bellezza che non ha nulla da invidiare alle altre spiagge sarde più blasonate, come la Costa Smeralda. Si raggiunge via mare per godere di sabbia bianca e mare cristallino. Si trova in provincia di Nuoro, nel Golfo di Orosei.

Altre spiagge libere, dalla bellezza unica, si trovano in altre località italiane. Nelle Puglie, a Nardò in provincia di Lecce, troviamo il fantastico mare del Parco naturale di Porto selvaggio. Nelle Marche ci tuffiamo nel mare della Spiaggia delle Due Sorelle. Si trova in zona Sirolo in provincia di Ancona. Una sabbia molto particolare e una suggestiva grotta saracena.

Queste sono alcune delle spiagge che si possono godere liberamente nella bella Italia.

