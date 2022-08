Mangiare bene spendendo poco in questo borgo del Salento

La provincia di Lecce conta ben 96 comuni che si collocano in questa terra bagnata dal Mar Ionio e dal Mare Adriatico.

Percorrendo stradine che costeggiano campi coltivati, ulivi secolari, terra rossa e costruzioni in pietra a secco, si giunge in un angolo che sembra fuori dal Mondo.

Qui potremo immergerci nelle tradizioni della Puglia autentica e godere di relax e servizi 5 stelle. Tutto questo si può fare spendendo pochissimo.

Mangiare bene spendendo poco in questo borgo autentico del Salento

Nel cuore del Salento troviamo una città fortificata che stupisce sin dall’arrivo. Sembra di essere in un set cinematografico.

Acaya è una frazione del comune di Vernole, un antico baluardo ricco di storia e a pochi passi da una riserva naturale.

Questa è una delle poche città fortificate del sud Italia ed è ancora ben conservata. Ha origini medievali e nel 1535 venne costruita l’intera cinta muraria.

Si accede al borgo attraverso una grande porta e ci si trova davanti ad un castello imponente dotato di bastioni e fossato. La Porta di Sant’Oronzo è arricchita da stemmi e insegne imperiali risalenti a Carlo V. La Porta è sormontata da una statua settecentesca del Santo da cui prende il nome e che è il protettore del borgo.

Qui si trova l’autentica cucina salentina. Un perfetto connubio tra carne, pesce, ortaggi e ottimo olio locale.

La bellezza di questo posto lontano dal frastuono e dalla movida è che si può godere degli antichi ritmi di vita senza spendere troppo.

La Trattoria Acaya offre un gusto casalingo con prezzi in linea con la qualità offerta. Si trova all’interno delle mura ed ha la possibilità di mangiare in un delizioso cortile interno. Carne di cavallo, agnello o maiale sono preparati a regola d’arte. Si possono gustare anche taieddhe riso, patate e cozze o primi con pasta tipica e verdure.

Una location suggestiva è offerta da Minuti Piaceri. Anche questo ristorante è situato nel centro storico, su una piazzetta con vista sul castello. I prezzi sono onesti e le porzioni abbondanti. Anche qui vengono proposti piatti della tradizione agricola e marinara.

Il lusso senza spendere cifre da capogiro

Acaya offre anche la possibilità di fare una partita a golf e rilassarsi in una Spa. Immerso nella macchia mediterranea c’è l’Acaya Golf Resort & Spa. Soggiornare qui significa coccolarsi. Spiaggia privata, 2 piscine, campo da golf, centro benessere, ristoranti e colazioni con piatti tradizionali e cucina locale. Tutta questa meraviglia a prezzi abbordabili.

Possiamo mangiare bene spendendo poco in questo piccolo centro storico salentino e rilassarci con trattamenti benessere nel Resort. Inoltre, in soli 10 minuti di auto, si raggiunge la Riserva Naturale delle Cesine. Un’oasi WWF dalla complessa biodiversità. Pino d’Aleppo, santoreggia, mirto, erica pugliese e tante altre specie caratteristiche della macchia mediterranea arricchiscono questa zona protetta. È abitata da farfalle, falene, rospi e testuggini palustri. Si possono ammirare oltre 180 specie di uccelli che popolano la zona nei vari periodi dell’anno.

Qui nidificano la Folaga e il Germano Reale. Si possono incontrare anche tassi, faine, donnole e volpi. Adiacenti l’area naturalistica ci sono meravigliose spiagge sabbiose con un mare cristallino nel quale vale la pena fare un tuffo.

