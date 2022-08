La tecnologia fa passi da gigante sempre più velocemente e oggigiorno diventa impossibile tenerla al di fuori dalla nostra vita. Molte delle cose che prima si facevano “a mano”, oggigiorno avvengono tramite uno schermo. Anche gli schermi sono cambiati, in molti casi ormai sono privi di tastiera fisica e funzionano con i semplici tocchi delle punte delle nostre dita. Tablet, telefoni e spesso anche altri dispostivi, quali alcuni pc, oggi hanno infatti il touch screen. Una tecnologia estremamente comoda e intuitiva, ma che spesso potrebbe rivelare degli inconvenienti che richiedono un apposito strumento: la penna capacitiva.

Per scrivere, disegnare e non solo sullo schermo

Potremmo averne bisogno ed esserne sprovvisti, non vorrà dire però per forza dover acquistare una penna capacitiva. Infatti, basteranno le istruzioni per una penna touch per tablet e telefono da fare in casa a risolvere senza alcuna spesa il problema.

Tante volte magari ci servirebbe sbloccare il telefono e non ci riusciamo perché abbiamo le mani bagnate. Così come potremmo avere urgenza di rispondere a un messaggio e non voler delegare qualcuno per un fatto di privacy. Tanto è vero che spesso per evitare occhi indiscreti che spiano WhatsApp adottiamo alcuni trucchetti.

O, ancora, potremmo avere le mani sudate e dunque che scivolano. In questi casi, qualunque cosa volessimo fare, il nostro touch non risponderà. Allo stesso tempo, vi sono alcune funzioni che risultano facilitate con l’apposito pennino. Ad esempio nel caso volessimo disegnare o scrivere a mano libera sul tablet.

Penna touch per tablet e telefono da fare in casa

Inutile rinunciare alla comodità del pennino, perché lo si può avere facilmente grazie a pochi oggetti che abbiamo già in casa. Prima di tutto ci servirà una normale penna a sfera, una di quelle prive di qualunque valore e magari anche scarica di inchiostro. Priviamola della punta, il più delle volte sarà sufficiente semplicemente svitarla. In altri tipi di penne invece sarà necessario forzare leggermente la mano per estrarla o rompere leggermente la penna. Tolta la punta procediamo a svuotarla anche del tubicino che solitamente contiene l’inchiostro. Avremo ottenuto la base del pennino touch e dovremo semplicemente completarlo.

Fai da te con e senza cotton fioc

Fondamentale sarà creare una punta che lo schermo touch riconosca e alla quale risponda. La normale punta della penna o del tappo non funzionerà, tutt’al più ne otterremo solo graffi sullo schermo.

Ebbene, la punta adatta sicuramente l’avremo già in casa, abbiamo due alternative. La prima è servirsi di un comune cotton fioc. Basterà inserirlo nella penna svuotata e fissarlo con del nastro adesivo. Una parte cotonata dovrà fuoriuscire e fungere da punta, ricopriremo questa con della pellicola di plastica.

L’altra soluzione è servirsi di una classica spugna da cucina. Togliamo la parte più ruvida, non ci servirà. Dall’altra parte tagliamo invece una striscia più lunga della penna e leggermente più doppia. La incastreremo all’interno della penna. Ricopriremo poi l’intera penna, inclusa la punta spugnosa, con la carta alluminio. Ed ecco fatto, non ci resterà che utilizzarla. Ci sorprenderà scoprire che funzionerà alla perfezione.



