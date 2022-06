Abbiamo già visto che le temperature troppo alte possono provocare dei problemi alle persone più fragili e più anziane. Il disagio, però, lo creano a tutti, senza nessuna distinzione di condizione, oppure di età. Infatti, il calore porta a un’eccessiva sudorazione, a una difficoltà nel muoversi, ma anche nel vestirsi e nell’acconciarsi. Per questo oggi parliamo di quest’ultimo tema che può portare ad avere la propria chioma sempre fuori posto e spieghiamo come tenerlo sotto controllo. Infatti, bastano dei semplici accorgimenti per dire per sempre addio ai capelli sudati, crespi e stopposi che sono difficili da gestire sia nella vita quotidiana che quando si va al mare. Scopriamo insieme che cosa possiamo fare.

Come è meglio comportarsi quando si è in città

Come abbiamo visto, ci sono delle regole che è meglio seguire per vestirci in maniera efficace durante questa stagione. Queste implicano la scelta di tessuti adatti che diano una traspirazione ottimale e di modelli confortevoli. Lo stesso vale per la gestione dei propri capelli. A causa del grande caldo sono consigliate delle acconciature alte o comunque dei raccolti che lascino scoperta l’area posteriore del collo e delle spalle. Se è presente una sudorazione eccessiva che ci costringe a lavare i capelli tutti i giorni potremmo valutare l’utilizzo di prodotti specifici o dello shampoo secco. In questo modo eviteremo di aumentare i nostri normali cicli di lavaggio.

Addio ai capelli sudati, crespi e stopposi per il caldo dell’estate e per il mare con questi consigli

Quando si va al mare invece è meglio applicare ai capelli gli stessi tipi di schermi protettivi che si applicano alla pelle. I raggi solari e la salsedine infatti contribuiscono a sfibrare e a rendere stopposo il capello. Quindi è necessario usare degli spray dopo il bagno in mare. Invece, quando si è in casa la parola d’ordine è solo una: idratazione. È necessario quindi lasciare in posa il balsamo e le maschere per almeno una notte per ottenere un effetto liscio e setoso. Una volta sciacquati e asciugati, suggeriamo di prendersi una pausa dal phon e la piastra. Infatti, questi due dispositivi, se usati male, tendono a bruciare la chioma e a renderla più secca. Dato il caldo, è possibile farli riposare lasciandoli asciugare in completa autonomia.

