Un titolo azionario che a contatto con un supporto storico potrebbe anche ripartire al rialzo: i scenari più probabili su Alkemy secondo l’analisi grafica

Dopo aver toccato i massimi storici a fine gennaio, complice il conflitto in Ucraina, le azioni Alkemy hanno iniziato una fase ribassista che le ha portate a perdere oltre il 25%. Nella situazione attuale, però, è un titolo azionario che a contatto con un supporto storico potrebbe anche ripartire al rialzo. Prima di affrontare questo aspetto, però, andiamo a discutere la valutazione del titolo.

Per quel che riguarda la valutazione del titolo ci sono indicazioni contrastanti. Ad esempio, i multipli degli utili non hanno indicazioni univoche. Ad esempio, il PE (se confrontato con il settore di riferimento) e il PB esprimono una seppur minima sottovalutazione. Il PE confrontato con quello medio del mercato italiano e il PEG, invece, esprimono sottovalutazione.

L’aspetto più interessante, però, è legato alle future prospettive di crescita. Gli analisti sono chiaramente ottimisti sulle prospettive di fatturato e hanno recentemente rivisto al rialzo le stime sull’evoluzione dell’attività.

Le raccomandazioni degli analisti, poi, danno un consenso medio accumulare con un prezzo medio che esprime una sottovalutazione del 27% circa rispetto alle attuali quotazioni.

Prima di concludere questa sezione un consiglio agli investitori che si vogliono avvicinare al titolo. Alkemy è più volatile del 75% dei titoli italiani negli ultimi 3 mesi, muovendosi tipicamente di +/- 6% a settimana. Il titolo, quindi, potrebbe andare incontro a bruschi movimenti che potrebbero essere molto dannosi soprattutto per i meno esperti.

Un titolo azionario che a contatto con un supporto storico potrebbe anche ripartire al rialzo: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Alkemy (MIL:ALK) ha chiuso a quota 18,00 euro la seduta del 3 marzo con un ribasso del 2,44% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

La tendenza in corso è chiaramente ribassista, ma adesso le quotazioni hanno raggiunto un livello che potrebbe dare il via quanto meno a un rimbalzo. Come si vede dal grafico, infatti, già in passato il supporto in area 17,76 euro ha frenato la discesa delle quotazioni. Qualora ancora una volta il supporto dovesse funzionare, allora potremmo a breve rivedere le quotazioni in area 19,35 euro. Solo una chiusura settimanale superiore a questo livello potrebbe, però, dare il definito via libera all’inversione rialzista.

In caso contrario le quotazioni potrebbero continuare la loro discesa verso gli obiettivi più probabili indicati in figura dalla linea rossa.

