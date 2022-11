Altri 12 mesi ai giovani per chiedere il Bonus prima casa e acquistare un immobile senza tasse

L’anno che sta volgendo al termine ha visto come protagonisti tantissime agevolazioni per famiglie che hanno anche potuto realizzare i propri sogni. Si pensi a chi ha avuto la possibilità di utilizzare il Superbonus per realizzare specifici interventi finalizzati all’efficienza energetica e al consolidamento statico degli edifici. Addirittura tale misura ha consentito anche di installare impianti fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici. Il tutto quasi a costo zero. Se nel comunicato stampa n.5 del Consiglio dei Ministri riguardante l’approvazione del DDL 2023, nulla si dice sul Superbonus, trova invece conferma un’altra importante misura. Infatti il Consiglio dei Ministri, riunitosi il 21 novembre, ha approvato il DDL 2023, il bilancio pluriennale 2023-2025 e l’aggiornamento del Documento programmatico di bilancio. La manovra prevede importanti misure per famiglie, ad esempio l’innalzamento della soglia del reddito ISEE da 12.000 a 15.000 per il Bonus Sociale bollette. Tra le misure contemplate per il sostegno alle famiglie, trova conferma il Bonus prima casa per i giovani under 36.

In cosa consiste il Bonus

Per favorire l’autonomia abitativa dei giovani il Decreto Sostegni bis ha introdotto le agevolazioni per l’acquisto prima casa dei giovani d’età inferiore a 36 anni. In particolare per i giovani con meno di 36 anni e con un ISEE non superiore a 40.000 euro. L’agevolazione prevede l’esenzione dall’imposta di registro, ipotecaria e catastale. Mentre per le compravendite soggette a IVA oltre all’esenzione dalle suddette imposte, prevede il riconoscimento d’un credito d’imposta di ammontare pari all’IVA corrisposta al venditore. Inoltre il Decreto prevede l’esenzione dall’imposta sostitutiva per i finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo. Queste agevolazioni si applicano agli atti stipulati tra il 26 maggio 2021 e il 31 dicembre 2022.

Altri 12 mesi ai giovani under 36 avranno per godere delle agevolazioni prima casa

Nel comunicato stampa n.5, il Consiglio dei Ministri illustra le diverse misure previste a sostegno delle famiglie per il nuovo anno. Tra queste oltre al Bonus sociale bollette e alla maggiorazione dell’assegno unico per le famiglie numerose o con i nuovi nati, il Governo pensa anche ai giovani. Infatti per continuare ad incentivare l’autonomia abitativa dei giovani, vengono prorogate le agevolazioni per l’acquisto della prima casa. In particolare altri 12 mesi ai giovani under 36 avranno per fruire delle importanti agevolazioni per acquistare la prima casa e realizzare il proprio sogno.