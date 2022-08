4 ottime offerte WI FI economiche per portare internet in vacanza

Viviamo nell’epoca delle connessioni a internet h24. In rete facciamo davvero di tutto, dalla spesa al pagamento delle tasse fino ad arrivare alla prenotazione delle vacanze. E questi sono proprio i giorni in cui ci stiamo preparando alle meritate ferie. La valigia è quasi pronta, abbiamo sistemato il giardino e pulito la casa. È il momento di partire. Ma forse non abbiamo pensato a una cosa. Ovvero a come rimanere connessi anche nelle località di villeggiatura. Niente paura. Ecco 4 ottime offerte WI FI economiche per navigare anche al mare e in spiaggia.

Come rimanere connessi a internet durante le ferie

Esistono moltissimi modi economici per rimanere connessi a internet anche in vacanza. E negli ultimi anni i principali operatori hanno iniziato a proporre offerte pensate proprio per i viaggiatori che hanno sempre bisogno della connessione. Due ottime offerte per chi ha una casa vacanze sono quelle di TIM e Linkem. La proposta di TIM si chiama Premium Flexy e consente di avere la connessione portatile senza attivare un altro abbonamento. Le tariffe variano in base al tempo: 2 giorni di connessione costano 5,90 euro. Una settimana costa 12,90 euro e un mese 39,90 euro.

Molto simile l’offerta di Linkem che permette la navigazione illimitata fino a una velocità di 100 Mega. Per Linkem si va dai 27 euro per l’abbonamento mensile fino ad arrivare ai 240 euro di quello annuale.

Le “saponette” internet esistono ancora e sono più potenti

Fino a poco tempo fa il modo migliore per portarsi internet in ferie era quello di acquistare una “saponetta”. Ebbene le saponette internet e i cubi WI FI non sono spariti. Anzi. Oggi permettono di navigare in 4G e 5G a seconda dell’operatore scelto.

Per farlo, oltre al router portatile, ci servirà una SIM Dati. Una delle migliori offerte in questo settore è quella di Vodafone. Soprattutto se abbiamo già l’operatore per internet e telefono di casa. Nell’offerta Vodafone Internet Unlimited è spesso compresa proprio una SIM dati con 150 GB gratis. Dovrebbe essere sufficiente anche per le vacanze più lunghe e ci permetterà di navigare in 5G se c’è la copertura.

4 ottime offerte WI FI economiche per portare internet in vacanza

L’ultima soluzione è quella di sfruttare le potenzialità dello smartphone e trasformarlo in un hotspot WI FI. Nonostante sia legata alla copertura dell’operatore è ancora oggi l’opzione più semplice ed economica da utilizzare.

A maggior ragione se puntiamo su offerte come la Giga 120 di Iliad. Costa 9,90 euro al mese e ci mette a disposizione 120 Giga Byte di traffico (anche in 5G) e 9 Giga in roaming. Oltre alle classiche chiamate e messaggi illimitati.

