A lungo andare l’azione del tempo compromette lo stato della nostra casa sotto vari punti di vista. Anche l’aspetto delle pareti ne risente e ogni tot di tempo sarà bene dare loro una rinfrescata e una nuova mano di pittura.

In più cambiare colore alle pareti sarà anche un modo per rinnovare un po’ l’ambiente e renderlo più piacevole e meno monotono.

A questo punto non resta che chiamare un imbianchino o gestirsela da sé. Un’opzione fattibile se si dispone di qualche giornata libera e che ci farà risparmiare dei soldi. Naturalmente dovremo però sapere come muoverci.

Pulire le pareti

Prima di tutto converrà attendere una bella giornata mite. Infatti così non solo la pittura si asciugherà più in fretta ma potremo tenere tranquillamente aperte le finestre per far arieggiare.

Naturalmente dovremo decidere il colore della vernice, qualunque dovessimo scegliere sarà bene fare prima una passata di bianco.

Prima di arrivare però a questo passaggio dovremo rendere idonee le pareti liberandoci della pittura preesistente.

Togliere velocemente la vecchia pittura dai muri in pochi passaggi

Prima di procedere a eliminare la vernice ormai vecchia dovremo ricoprire tutta la stanza per evitare di sporcare in giro. Serviamoci di teli enormi, che potremo acquistare in qualunque ferramenta, li fisseremo attorno ai mobili e sul pavimento. Copriamo anche i i battiscopa e blocchiamo i teli col nastro carta.

A questo punto spolveriamo le pareti e cerchiamo di rimuovere possibili macchie gialle di fumo.

Una volta puliti i muri si potrà procedere a far saltare la pittura.

Ci troveremo davanti diverse possibilità per farlo.

Il primo metodo è sicuramente il più impegnativo. Inumidiamo le pareti per rendere più morbida la pittura, potremo farlo con una spugna. Converrà indossare una mascherina e degli occhiali per evitare l’intrusione della polvere. Al che procederemo col raschietto per grattare tutta la vecchia pittura. Ci aiuteremo poi con la carta vetrata che servirà anche ad appianare possibili rigonfiamenti.

Nel caso volessimo velocizzare il lavoro potremo servirci di un raschietto elettrico che sicuramente richiederà meno sforzo.

Altri modi facili

Per aiutarci potremo utilizzare un’idropulitrice domestica a vapore. Il vapore infatti andrà a far staccare con più facilità la pittura e senza troppa fatica.

Utilissimo anche uno sverniciatore elettrico, una sorta di pistola dotata di un getto caldo. Puntandolo non troppo ravvicinato né troppo distante dalle pareti si formeranno dei rialzamenti, basterà passarvi il raschietto e la pittura verrà via.

Non meno valido per togliere velocemente la vecchia pittura dai muri anche lo sverniciatore chimico. Si tratta di un composto da stendere servendosi di un pennello. Si raccomanda di evitare ogni contatto diretto col prodotto.

Lo si lascerà asciugare e agire, dopo di che si procederà normalmente a raschiare.

Una volta staccata totalmente la pittura, sarà bene ripulire nuovamente il muro per eliminare ogni residuo. Saremo finalmente pronti a pitturare casa.

