Come non far gonfiare i capelli con l’umidità e mantenerli lisci dopo la piastra

I capelli sono espressione della nostra bellezza e la cornice del viso. Per questo ci teniamo a mantenerli in ordine, sia in estate che in inverno. Se molti si chiederanno come schiarirli o farli mossi, altrettanti vorrebbero una risposta convincente a una questione spinosa. Infatti, capita spesso che dopo aver perso tempo a piastrarli con cura si arriccino ugualmente, dando vita all’odiato effetto frizz.

Questo a causa delle condizioni climatiche avverse, che fanno diventare la nostra chioma ribelle. Quindi, come non far gonfiare i capelli con l’umidità e sfoggiarli perfettamente lisci per tutta la giornata? La soluzione è davvero semplice. Basterà mettere in pratica alcuni consigli dal lavaggio alla messa in piega, che ci aiuteranno nella lotta alle increspature.

Perché i capelli si elettrizzano

Uno dei peggiori incubi del pubblico femminile sono i capelli elettrici. È alquanto demoralizzante vedere ciocche che spuntano da ogni parte anche dopo aver spazzolato con attenzione la chioma. Questo problema diffuso sarebbe la conseguenza di reazioni sia chimiche che fisiche. C’è da dire innanzitutto che le probabilità con cui si può verificare sembrerebbero aumentare nella stagione fredda. Il vento e l’aria fresca, infatti, contribuirebbero a mettere in disordine l’acconciatura. Alla questione climatica se ne aggiunge poi una più nascosta, che riguarda il nostro outfit. Maglioni e sciarpe favorirebbero la diffusione di energia elettrostatica, soprattutto se sono di lana o materiale sintetico.

Oltre a ciò, non vi sarebbe da escludere che alla base di una chioma sottosopra vi sia un cattivo stato di salute della cuticola. Le alterazioni del film idrolipidico potrebbero incidere significativamente sull’estetica, accelerando per esempio la disidratazione. Per questo motivo, curare regolarmente il cuoio capelluto sarebbe un buon rimedio per affrontare la situazione.

Come non far gonfiare i capelli con l’umidità seguendo la giusta strategia

Per avere i capelli lisci per molto tempo dovremmo imparare alcune sane abitudini. Tutto parte da quando entriamo in doccia. Dopo averli bagnati, applichiamo uno shampoo lisciante e delicato che rispetti la chioma. Terminato di lavarla, trattiamola con una crema apposita in grado di contrastare l’umidità e l’arricciamento. Procediamo infine con un risciacquo a base di acqua fredda.

È il momento dell’asciugatura. Iniziamo tamponando i capelli, senza sfregare con l’asciugamano. Azioniamo quindi il phon agli ioni, mantenendolo alla velocità più bassa. Mentre il getto d’aria compie il suo dovere, pettiniamo la chioma dall’interno all’esterno, tenendo le setole della spazzola rivolte verso l’asciugacapelli. Se decidiamo di ricorrere alla piastra, applichiamo prima un termoprotettore, che limiterà i possibili danni da calore o stress. In caso di uso frequente si consiglia di tagliare spesso le punte dei capelli, onde evitare rotture.

Finito anche questo passaggio, non resta che il tocco finale. Serviamoci di una buona lacca spray, mousse o gel che fissino e proteggano lo styling. Via libera anche agli oli vitaminici e con Omega 3, come quello di argan. Grazie a queste piccole ma importanti indicazioni, potremmo uscire di casa senza timore e goderci il taglio giovane e alla moda che abbiamo sempre desiderato.

