Come preparare una focaccia alta e soffice in modo veloce

Passare le serate insieme agli amici è sempre bello. Ancor di più lo è se tutto ciò avviene attorno ad una tavola ben assortita di cibo buono. Quando abbiamo invitati cerchiamo sempre le ricette perfette da offrire. In realtà molte volte fa più colpo un piatto semplice, ma comunque buono, rispetto ad uno complesso. Oggi vedremo, proprio per questo, la ricetta che ci spiegherà come fare la focaccia in pochi e semplici passaggi.

Ingredienti

Ci serviranno:

100 g di farina di semola;

300 g di farina 00;

1 patata;

2 cucchiai di olio EVO;

1 cucchiaino raso di sale;

200 ml di acqua;

1 cubetto di lievito fresco.

Ed ulteriori:

25 ml di olio EVO;

35 ml di acqua;

rosmarino e sale.

Come preparare una focaccia alta e soffice e come farcirla

In una ciotola uniamo le due farine. Successivamente andiamo a bollire la patata e quando sarà cotta la uniamo alle farine utilizzando lo schiacciapatate. Aggiungiamo anche sale ed olio. Adesso possiamo iniziare ad impastare. Nella quantità di acqua, indicata negli ingredienti, andiamo a sciogliere il lievito e l’aggiungiamo all’impasto a filo. Continuiamo ad impastare fino a quando non otteniamo un panetto liscio ed omogeneo. Lasciamo lievitare l’impasto per circa un’ora, coperto da un panno.

Come riempire la focaccia

In una ciotola uniamo 35 ml di acqua, 25 ml di olio, sale e rosmarino. Stendiamo nella teglia l’impasto, facendo pressione con le dita e creando dei solchi. Aggiungiamo questa miscela su tutta la focaccia. La cottura sarà di circa 30 minuti a 180 gradi. In questo modo andremo a creare una focaccia molto semplice ma che allo stesso tempo è gradita da molte persone. Questa possiamo dire essere la versione classica, in realtà esistono tanti modi diversi di farcirla. Ad esempio, c’è chi usa anche i salumi. Vediamo quali altre idee possiamo proporre.

Focaccia alla zucca

Dato che è periodo, potremmo utilizzare questo ortaggio di stagione per tante ricette gustose. Ad esempio per fare la focaccia, appunto. Negli ingredienti che abbiamo elencato prima, basterà aggiungere 400 g di zucca ben cotta. La tagliamo in piccoli pezzettini, meglio ancora se frullata, e l’aggiungiamo all’impasto. Andiamo ad amalgamare fino a quando il panetto non risulterà arancione, ben omogeneo. Successivamente la stendiamo e qui possiamo aggiungere ingredienti, per riempirla, a piacimento. Ad esempio potremmo andare a rosolare in padella un po’ di guanciale e metterlo sopra alla focaccia insieme alla stracciatella oppure mozzarella di bufala. Queste sarebbero alcune idee su come preparare una focaccia alta e soffice, senza utilizzare l’impastatrice o la planetaria.

