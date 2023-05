Come mettere il blush sul viso anche con rughe con i segreti dei make-up artist delle vip

L’amore per i colori nasce da piccoli. Si pasticcia con matite, pennarelli e tempere creando dei capolavori agli occhi dei genitori. Da lì a essere incuriositi dai trucchi di mamma passa davvero poco. Il make-up rende più piacevole il nostro aspetto e si impara sempre qualcosa ascoltando i professionisti del settore. Per usare al meglio il blush ci sono dei loro consigli da seguire.

Il trucco esalta la bellezza naturale, nasconde imperfezioni, comunica stati d’animo e aumenta l’autostima. Molte donne usano le stesse tonalità di ombretto, altre preferiscono variare. Bisognerebbe conoscere tono e sottotono della pelle e quali colori possono esaltare occhi chiari o scuri. A volte quindi ci si affida ai professionisti per imparare a scegliere bene il make-up. È importante anche sapere in che modo applicarlo. Per esempio, sembrerebbe facile mettere il fard. In effetti ci sono dei trucchetti che possono aiutarci.

Dai pizzicotti sulle guance dell’ultimo secondo di nonne e bisnonne prima di una foto siamo passati a prodotti di vario tipo. Possiamo usare blush in polvere, crema, stick di varie marche e di tanti colori.

Come mettere il blush sul viso anche con rughe per un aspetto più fresco

Il noto make-up artist Luca Mannucci su Vanity Fair consiglierebbe l’uso del blush a tutte le donne per rendere l’aspetto più sano e fresco. In particolare se notiamo delle rughe bisognerebbe tirare lo zigomo con le dita e applicare il prodotto in polvere con il pennello. Secondo Mannucci in questo modo si riempirebbero i segni dell’età senza lasciarli bianchi e troppo evidenti.

Il blush da usare sarebbe quindi in polvere, scelta da fare anche con pelli grasse o miste. Per gli altri tipi di pelle si possono applicare i prodotti in crema e shine.

I colori sono pure importanti. Nella scelta possiamo tenere conto della tonalità del rossetto per evitare sgradevoli accostamenti. In generale, con occhi verdi o marroni proviamo un blush rosa, pesca o arancio. Con gli occhi azzurri potremmo usarlo color malva. Sulla pelle chiara o media starebbero bene il rosa e il pesca, mentre su quella scura il fucsia o il tangerine. Si possono anche mescolare le tonalità fino a essere soddisfatte del risultato.

Simone Belli, altro affermato make-up artist, in un’intervista per l’Ansa avrebbe dato alcuni consigli. Secondo questo professionista in particolare il blush rosato starebbe bene un po’ a tutte, insieme a labbra rosso mat. Fissiamolo poi con la cipria.

Come applicarlo sulle guance

Dopo fondotinta e correttore individuiamo lo zigomo e con un pennello preleviamo il blush in polvere. Scarichiamo l’eccesso sulla mano e applichiamolo al centro della guancia, sfumiamo poi verso la tempia, se abbiamo un viso ovale. Se la forma è allungata o triangolare, meglio sfumare verso l’orecchio. Possiamo anche mettere un po’ di illuminante nella zona superiore dello zigomo. Se preferiamo il prodotto in crema, basterà prenderne poco con le dita e stenderlo velocemente con i polpastrelli. Possiamo in alternativa fare un segno sulle guance con quello in stick. Poi passiamolo con un pennello, una spugnetta o le dita.

Non tutte sanno come mettere il blush sul viso anche con rughe. Con i consigli degli esperti potremmo provare a utilizzarlo bene.