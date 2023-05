Il titolo Biesse, dopo l’exploit di fine febbraio quando ha guadagnato oltre il 12%, ha iniziato una lenta, ma inesorabile, discesa che ha portato a un calo di oltre il 30%. Sembrava che da qualche settimana le cose si stessero riprendendo, ma dopo il timido tentativo di ripresa le azioni Biesse potrebbero accelerare al ribasso. Le prossime sedute, quindi, potrebbero avere un impatto molto importante sul futuro andamento del titolo.

I punti di forza e di debolezza del titolo

L’azienda gode di una posizione finanziaria molto solida dato il livello di liquidità netta e i suoi margini. Il titolo, poi, è valutato in 2023 a 0,32 volte il suo fatturato, ovvero livelli di valutazione molto interessanti rispetto ad altre società quotate e uno dei più bassi di Piazza Affari. Secondo la valutazione sulla base dei multipli degli utili, invece, le azioni Biesse sono sottovalutate rispetto alla media del settore di riferimento, ma sopravvalutate rispetto alla media del mercato azionario italiano.

Anche gli analisti sono positivi sul titolo. Le previsioni di fatturato della società, infatti, sono state recentemente riviste al rialzo. Inoltre, la differenza tra il prezzo corrente e il prezzo obiettivo medio è abbastanza significativa e implica un importante potenziale di apprezzamento che si aggira intorno al 60%. Negli ultimi quattro mesi, il prezzo obiettivo medio degli analisti è stato ampiamente rivisto al rialzo.

Tra i punti deboli di Biesse c’è che è una delle aziende con le più deboli prospettive di crescita secondo le stime degli analisti. Negli ultimi 12 mesi, le revisioni degli utili sono state ampiamente negative. In generale, gli analisti si aspettano ormai una redditività inferiore alle stime di un anno fa.

Infine, l’opinione media del consensus degli analisti che seguono il caso è peggiorata negli ultimi quattro mesi.

Dopo il timido tentativo di ripresa le azioni Biesse potrebbero accelerare al ribasso: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Biesse (MIL: BSS) ha chiuso la seduta del 24 maggio a quota 11,75 €, in ribasso del 7,63% rispetto alla seduta precedente.

Gli indicatori sono al ribasso sul titolo da quando le quotazioni erano in area 16 €. Come dicevamo, dopo il timido tentativo di ripresa le azioni Biesse potrebbero accelerare al ribasso verso il supporto in area 10 €. Sotto questo livello, poi, la proiezione ribassista potrebbe svilupparsi secondo i livelli indicati in figura.

Un rapido recupero della tendenza rialzista, invece, passa per il rapido recupero di area 12 €.

Letture consigliate

I 9 album più attesi dell’estate 2023 secondo la rivista Rolling Stone

Meglio controllare l’assicurazione auto: chi è stato sbadato pagherà una multa di 3.464 euro oltre alla confisca