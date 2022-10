Come risparmiare in inverno superando inflazione galoppante e crisi energetica

Tra il caro energia e l’aumento dei prezzi dei beni di consumo, in Italia l’inverno si preannuncia difficile da superare. Anche dal fronte economico per molte famiglie italiane. Con i salari e con le pensioni che hanno perso potere d’acquisto, infatti, l’inflazione galoppante e la crisi energetica hanno già portato a un calo dei consumi.

Perché i prezzi aumentano e i soldi in tasca sono sempre gli stessi. E anche per questo ci sarà da fare attenzione, con l’arrivo del grande freddo, a riscaldarsi ottimizzando i consumi energetici. Vediamo allora quali sono le scelte, anche preventive, da fare. Per evitare di dover poi scegliere nelle prossime settimane tra comprare il cibo o pagare le bollette.

Come risparmiare in inverno su luce e riscaldamento tra le mura domestiche

Nel dettaglio, per la prossima stagione invernale il conto salato da evitare è chiaramente quello relativo al riscaldamento. Tra chi farà uso del condizionatore a pompa di calore, e chi invece tra le mura domestiche ha il camino aperto. Oppure la stufa a pellet o la caldaia a gas per generare calore attraverso i termosifoni.

In particolare, per la riduzione dei consumi energetici d’inverno, prima di tutto, occorrerà isolare al massimo l’abitazione a livello termico. A partire dal controllo degli infissi. In più, chi per scaldarsi userà i termosifoni dovrà tenerli sempre liberi, evitando ingombri.

Così come, attivando la caldaia, l’installazione delle valvole termostatiche può garantire un rilevante risparmio energetico. Nel ricordare che le caldaie più efficienti e più virtuose, per contenere i consumi energetici, sono quelle a condensazione.

Occhio ai Bonus per abbassare l’importo delle bollette di luce e gas

Dall’efficienza energetica al controllo dei consumi, ricordiamo inoltre che gli importi delle bollette di luce e gas si possono abbassare ulteriormente accedendo, se in possesso dei requisiti, ai Bonus di Stato. Ovverosia al Bonus elettrico e al Bonus gas che, attualmente, sono accessibili da parte delle famiglie che hanno un ISEE inferiore alla soglia dei 12.000 euro.

In più, su come risparmiare in inverno, aspettando l’insediamento del nuovo Governo italiano, presto dovrebbero arrivare ulteriori aiuti. Proprio contro il caro delle bollette della luce e del gas. E proprio al fine di superare il prossimo inverno. Con i nuovi provvedimenti attesi, da parte del nuovo Governo, che dovrebbero aiutare non solo le famiglie, ma anche le imprese a partire da quelle che, per essere operative, non possono tagliare i consumi di gas e di elettricità.

