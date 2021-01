La crisi pandemica ha messo in seria difficoltà le strutture sanitarie, pronto soccorso compresi. Ci siamo abituati all’idea che in caso di piccoli incidenti o di “banali” indigestioni è meglio rimanere a casa per non intralciare il lavoro del personale sanitario.

Soprattutto per prevenire il più possibile la diffusione del contagio. Certamente, però, nonostante il Covid i problemi alla salute e gli imprevisti non ci abbandonano mai.

Così, ad esempio, capita di procurarsi delle ferite in casa senza la possibilità di recarsi all’ospedale per farsi visitare. In questa guida, dunque, vediamo come medicare ferite di medio taglio senza andare al pronto soccorso.

Cosa fare quando ci si taglia

Se per i più svariati motivi si siamo tagliati con qualsiasi oggetto, la prima cosa da fare, ovviamente, è mantenere il sangue freddo, compreso quello fuoriuscito.

Naturalmente, se la ferita è di grandi dimensioni non dobbiamo esitare un attimo a chiamare l’ambulanza. In caso di emorragie non possiamo sbrigarcela di certo con medicazioni fai-da-te.

Se le ferite sono piccole, invece, sarà sufficiente dotarsi di acqua ossigenata, qualche garza e qualche cerotto. E se le ferite sono di medio taglio? Cioè, cosa possiamo fare se non si tratta proprio di taglietti ma di ferite che ci fanno perdere molto sangue? Ecco come medicare ferite di medio taglio senza andare al pronto soccorso.

Un cerotto speciale

La soluzione si chiama steri strip. Sono piccoli cerotti realizzati in propilene che consentono di fare fronte alle ferite di media profondità.

Questa affermazione è vera al punto che le steri strip sono utilizzate al posto dei punti di sutura che ci metterebbe un infermiere in ospedale. Una volta applicate le steri strip, ad ogni modo, è bene coprirle con un cerotto traspirante per proteggerle dagli agenti esterni.

Come si applicano le steri strip

Appena si verifica una ferita di media profondità è necessario tamponare quanto più possibile la perdita di sangue. Dopodiché si procede alla disinfezione della cute.

È importante che la parte colpita dal trauma sia perfettamente asciugata dopo la medicazione. Quindi si passa all’applicazione delle steri strip.

I cerotti devono essere applicati in posizione perpendicolare rispetto al taglio. Nel giro di pochi giorni, la ferità tenderà a rimarginarsi grazie all’effetto trazione esercitato sui due lembi interessati.

L’uso delle steri strip è raccomandabile anche per l’effetto finale restituito. Questi cerotti, disponibili in tutte le farmacie, hanno una funzione riparatrice che previene meglio dei punti la formazione di cicatrici antiestetiche.