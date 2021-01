In una fase storica caratterizzata dal cambiamento climatico e dalla transizione energetica abbiamo tutti l’esigenza di guardare al futuro. Questo vuol dire modificare i propri modelli di consumo e dunque gli stili di vita.

Ciascuno di noi può fare la rivoluzione energetica in casa partendo dal balcone. E la cosa bella è che non servono molti soldi né grandi competenze tecniche. La rivoluzione di cui stiamo parlando passa per l’installazione di un semplice pannello fotovoltaico sulle ringhiere del balcone o nel terrazzo di casa.

Proprio così, avere un sistema di alimentazione con il fotovoltaico non è più appannaggio di pochi proprietari di grandi ville.

Come funziona il fotovoltaico

Un impianto fotovoltaico altro non è che un assemblaggio di moduli fotovoltaici. Questi accumulano e convertono l’energia solare in energia elettrica, consentendo benefici sia di ordine ambientale sia economico. Il funzionamento dell’impianto è reso possibile dall’effetto fotovoltaico.

Si tratta di un fenomeno fisico in cui le radiazioni solari interagiscono con le materie dei pannelli. I pannelli sono fabbricati con materiali semiconduttori come il silicio, il solfato di rame e l’arsenurio di gallio.

I fotoni assorbiti dai semiconduttori vengono assorbiti nella banda di conduzione dove ha luogo il processo di conversione dell’energia. Il fenomeno fu osservato per la prima volta nel 1839 dal fisico francese Alexandre-Edmond Becquerel.

Un solo pannello, tanti vantaggi

La rivoluzione energetica in casa partendo dal balcone si chiama Enel X Sun Plug&Play. È un modulo fotovoltaico dalle dimensioni ridotte che pesa appena 19 chilogrammi.

Il prodotto è concepito per resistere al vento. Tanto che è stato testato nelle gallerie del vento con folate di 130 chilometri orari. In più il pannello è garantito fino a dieci anni.

Il suo funzionamento e la sua installazione sono davvero pratici. È sufficiente collegare il pannello alla presa elettrica tramite l’apposito cavo per sfruttare l’energia solare. Ogni informazione aggiuntiva è reperibile sul sito di Enel X Store.

“Grazie a Enel X Sun Plug&Play ogni famiglia potrà finalmente beneficiare dei vantaggi di un impianto fotovoltaico, come efficientamento dei consumi e risparmio economico in bolletta, senza la necessità di un tetto di proprietà. Con questa soluzione, installabile facilmente sul proprio balcone di casa, l’energia rinnovabile diventa accessibile e sbarca in città.” Così, il Responsabile Globale e-Home di Enel X, Andrea Scognamiglio, ha presentato l’introduzione sul mercato di questa piccola grande rivoluzione in campo energetico.

