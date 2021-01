Il giardino di casa rappresenta un po’ il biglietto da visita dell’ambiente in cui viviamo. Chi ha la possibilità di avere un giardino e di prendersene cura non dovrebbe rinunciare ad abbellire il proprio piccolo Eden.

Se ci pensiamo, anche il giardino è un ambiente della casa. Soprattutto durante la stagione estiva, il prato verde diventa il palcoscenico per succulente grigliate e infinite chiacchierate notturne sotto la luna agostana.

Ecco perché in questa guida vogliamo fornire alcuni consigli sulla cura del giardino. Vediamo, dunque, come rendere meraviglioso il giardino di casa.

Specchio d’acqua

Se abbiamo la possibilità, ricaviamo uno spazio nel giardino per creare un magnifico specchio d’acqua. Chi può, nella media, sfrutta lo spazio necessario per realizzare una piscina casalinga. Ci pare più che legittimo.

Ma la bellezza aristocratica di un piccolo specchio d’acqua con dei pesci e delle decorazioni non è minimamente paragonabile alla piscina. Ovviamente si tratta di un lavoro gravoso. Sia in termini economici sia lavorativi. Dunque, in questo caso ci si dovrà affidare a un professionista di fiducia.

Statue romane

Il nostro giardino, perché no, può diventare un museo a cielo aperto. Come? Disponiamo con un certo ordine delle riproduzioni di statue romane nel nostro giardino. Ai nostri ospiti sembrerà di passeggiare a cavallo tra natura e storia.

Il nostro spazio verde sarà incantevole e impreziosito dalle sculture. Anche delle grandi anfore, però, possono dare il proprio contributo. L’ideale sarebbe posizionarle in corrispondenza dell’ingresso di casa.

Karesansui

Altro non è che il giardino zen. Almeno così usiamo chiamarlo in Italia. Modello di eleganza e raffinatezza, il giardino giapponese è l’ideale per le persone amanti dell’ordine, del bello e dell’armonia. Richiede sicuramente una cura meticolosa, ma è l’esempio più concreto di come rendere meraviglioso il giardino di casa.

I costi, anche in questo caso, non sono proprio accessibili. Realizzare un giardino giapponese necessita di alcuni lavori di adeguamento che possono rivelarsi sin troppo costosi. Ma il risultato finale lascia sicuramente sbalorditi.

