I modi più efficaci per proteggere da sbalzi di tensione e fulmini TV ed elettrodomestici di casa

A volte i nostri elettrodomestici si possono guastare. Può darsi che a provocare ciò siano gli sbalzi di tensione e in particolare i fulmini. Meglio allora informarsi sui modi efficaci per proteggere dai fulmini, TV e cellulari, ma anche tutti gli altri elettrodomestici.

Cosa sono gli sbalzi di tensione

La tensione elettrica di casa a volte può diventare più forte o più debole. È come avere tra le mani un phon, che a un certo punto comincia a dare aria più fresca o più calda. Tuttavia gli apparecchi elettrici sono progettati per lavorare bene e senza guasti a 220V. Così le variazioni di tensione possono provocare dei danni. I più temibili sbalzi di tensione sono prodotti dai fulmini. Bisogna allora conoscere i modi più efficaci per proteggere da sbalzi di tensione e fulmini la casa.

I fulmini e gli apparecchi elettrici più soggetti agli sbalzi di tensione

I fulmini sono attratti dagli oggetti a punta e anche alti, come i campanili delle chiese. Questi sono dotati di parafulmini, che raccolgono la loro terribile potenza e la distribuiscono a terra. Un fulmine anche se cade a 2 km di distanza può avere influenza sugli apparecchi elettrici di casa.

Potrebbero essere le lampadine, la TV e il derivatore d’antenna, il computer portatile, un cellulare attaccato alla presa per la ricarica. Tutti gli apparecchi elettrici sono soggetti agli sbalzi di tensione. Per evitare che qualcuno possa guastarsi, in alcuni casi è meglio spegnere la ciabatta o staccare la spina.

I modi più efficaci per proteggere da sbalzi di tensione gli elettrodomestici

Tuttavia esistono in commercio alcuni sistemi semplici, per evitare che gli apparecchi elettrici possano guastarsi. Si potrebbe installare una protezione generale contro i fulmini e gli sbalzi di tensione direttamente all’impianto di casa. Questa è l’opera di un elettricista.

Un altro sistema più economico è di sistemare delle prese protette contro i fulmini ai singoli elettrodomestici, ritenuti più a rischio. Ad esempio una presa protetta dai fulmini oppure una ciabatta protetta per il computer e la stampante.

Come scegliere ciabatte e prese contro i fulmini

Alcuni pensano di aver in casa una ciabatta che li protegga dai fulmini, ma forse non è così. Vi sono in commercio semplici ciabatte, ciabatte protette dagli sbalzi di tensione e ciabatte protette da sbalzi di tensione dovute ai fulmini.

Forse volendo proteggere il computer, abbiamo comprato una ciabatta per sbalzi di tensione. In questo caso l’apparecchio protegge dagli sbalzi di linea. Un piccolo calo di tensione, dovuto ad un forte assorbimento di corrente in una zona della città. Altro sono però le ciabatte contro i fulmini.

Queste devono averlo dichiarato espressamente nel nome del prodotto. Alcuni prodotti identificano queste prese, con la lettera F, che sta per fulmine. Alcune prese hanno una lucetta rossa o verde, che indica che la protezione è attiva, a seconda delle specifiche del produttore.

Inoltre alcune prese proteggono le apparecchiature. Tuttavia fanno passare la corrente, anche se la protezione è saltata a causa del fulmine. Altre invece, meglio, la staccano. Conviene in ogni caso acquistare sempre dei prodotti di buona qualità.