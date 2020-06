Mantenere sempre splendente il WC del vostro bagno non è semplice come sembra. Se infatti molti sono appassionati di igiene e pulizia, tanti altri hanno problemi a mantenere puliti i sanitari del proprio bagno.

Ecco quindi perché, in questo articolo, vi daremo alcuni consigli su come mantenere sempre splendente il WC del vostro bagno. Si tratterà di rimedi veloci, semplici, e senza sforzi.

Vediamo quindi cosa fare più nel dettaglio.

La candeggina è vostra amica

Usare la candeggina per pulire il vostro WC la sera può essere per voi un ottimo alleato contro lo sporco. Lasciate agire la candeggina tutta la notte, e la mattina pulite l’interno del sanitario con l’apposito spazzolino del bagno. Ripetete l’operazione finché il vostro WC non risulterà splendente: sarete sorpresi!

Pulite sempre il WC in maniera approfondita

Per mantenere una buona igiene del WC, una o due volte a settimana operate una pulizia accurata. Armatevi di guanti di gomma, una spugnetta ruvida e un prodotto detergente, anticalcare o antibatterico. Insaponate la superficie del copriasse e dei bordi esterni e dopo aver lasciato agire il detergente per qualche minuto, rimuovetelo con la spugnetta in modo delicato. Il risultato sarà perfetto!

I prodotti naturali per mantenere sempre splendente il vostro WC

Non solo candeggina o detergenti, ma anche prodotti naturali. Potete optare per l’aceto e il succo di limone. Grazie alla loro acidità infatti, e alle proprietà antibatteriche che entrambi hanno, possono contribuire a igienizzare e lucidare il vostro WC, senza neanche mettere a rischio la vostra salute.

Anche il bicarbonato di sodio e oli essenziali possono essere dei grandi alleati.

Per mantenere splendente e perfettamente bianca la superficie esterna del WC, vi basterà anche solo un semplice composto di acqua calda e sale: imbevete nel liquido un panno e passatelo sul sanitario.

Dobbiamo però avvisarvi che l’uso di questi rimedi naturali porterà a risultati di pulizia meno evidenti e più lenti!

Dunque, avete capito come mantenere sempre splendente il vostro WC?