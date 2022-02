In previsione di un weekend libero da impegni o delle ferie può capitare di programmare un viaggio. Scoprire nuovi posti da soli o con la famiglia rigenera e ci fa apprezzare di più la nostra bella Italia. Tra borghi, parchi naturali, laghi ma anche località balneari o montane, c’è l’imbarazzo della scelta. Ci sono luoghi legati all’infanzia o a eventi particolari in cui si torna volentieri. Altri sono tutti da scoprire. Viaggiare in aereo o treno approfittando di qualche offerta ci permetterà di risparmiare tempo e fatica.

Se la meta, però, è abbastanza vicina, muoversi in auto sarà la scelta migliore, avendo poi la libertà di girare in autonomia. Spesso al gusto della scoperta e all’apprezzamento di paesaggi o beni artistici e architettonici si abbina quello della cucina locale. Non manca, poi, l’opportunità di portarsi a casa qualche prodotto tipico. Tra le tante località che attraggono turisti italiani e stranieri la nostra capitale è la più famosa. Roma, dalla storia antica, ricca di vestigia plurimillenarie, racchiude anche innumerevoli monumenti e palazzi di costruzione più recente, per non parlare dei musei, tutti ricchi di fascino.

Ecco 3 posti a Roma dove mangiare spendendo poco dopo aver visitato qualche sua meraviglia come il Colosseo e Fontana di Trevi

Il centro storico di Roma è conosciuto in tutto il Mondo e visitato da milioni di turisti. Lungo sarebbe l’elenco delle magnificenze da vedere. Pensiamo al Colosseo, alla Basilica di San Pietro in Vaticano, a Castel Sant’Angelo oppure ai tanti musei e chiese, per non parlare del Foro. Ci sono, poi, luoghi famosi grazie anche a diversi film, pensiamo alla Fontana di Trevi o a Piazza di Spagna. Visitare un posto così bello e importante, però, comporta delle spese. Per il pernottamento si possono scegliere alberghi o B&B di vario tipo. Per un pranzo o una cena economici, invece, ecco 3 posti a Roma dove mangiare bene con pochi euro (n.d.r. a parere della scrivente):

Trattoria da Mamma: si trova in via Lorenzo il Magnifico, vicino la metro di Piazza Bologna, è a conduzione familiare e la cucina è regionale e casereccia. Si possono scegliere alcuni piatti del menù del giorno o quello fisso a prezzi bassi;

Trattoria Guerra: situata in via Eleonora d’Arborea, vicino alla stazione Tiburtina, propone piatti della tradizione romana. Non c’è il menù a scelta, si mangia il piatto del giorno a un prezzo economico;

Biosteria Saltatempo: in viale della Primavera, zona Centocelle, il locale è all’interno di un casale. Cibo biologico ed economico.