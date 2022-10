Arriva la scadenza presentazione del modello 730 integrativo e del modello 770

A fine ottobre si moltiplicano gli appuntamenti con il Fisco per migliaia e migliaia di contribuenti. Lo scadenzario fiscale AdE riserva negli ultimi 10 giorni del mese diversi adempimenti cruciali.

Sintetizziamo i più importanti, anticipando solo che arriva la scadenza presentazione del modello 730 integrativo oltre a quella relativa al 770/2022.

Le scadenze fiscali in calendario alla data del 20 ottobre 2022

Partiamo dalle scadenze in calendario oggi, giovedì 20 ottobre.

Abbiamo anzitutto l’obbligo di trasmissione dei dati a carico dei fabbricanti di misuratori fiscali e dei laboratori di verificazione periodica. Questi soggetti devono trasmettere all’Anagrafe tributaria gli estremi identificativi delle operazioni di controllo svolte nel trimestre precedente.

Una seconda comunicazione riguarda i soggetti passivi al regime IVA MOSS. In sostanza dovranno trasmettere all’AdE, per via telematica, la dichiarazione relativa alle operazioni svolte nel trimestre precedente. Allo stesso tempo dovranno versare l’IVA risultante dalla stessa.

Gli appuntamenti fiscali di martedì 25 ottobre

Entro il prossimo martedì vanno presentati gli elenchi Intrastat. L’incombenza ricade sia sugli operatori intracomunitari con obbligo mensile, sia quelli con obbligo trimestrale. Nel 1° caso vanno riepilogate le cessioni e gli acquisti intracomunitari di settembre. Nel 2° caso, invece, quelli attinenti al 3° trimestre.

A seguire troviamo un’altra scadenza importantissima, quella riguardante la dichiarazione integrativa del modello 730/2022. L’appuntamento interessa alcuni contribuenti che si avvalgono di terzi nel redigere la dichiarazione dei redditi. Il riferimento è a chi si è accorto di un precedente errore nel prospetto già consegnato o anche aggiungere una spesa detraibile dall’IRPEF.

A fine ottobre arriva la scadenza presentazione del modello 730 integrativo oltre a quello del 770/2022

Tuttavia, il grosso delle scadenze fiscali è concentrato per lunedì 31 del mese. In sintesi abbiamo:

il versamento del canone TV per i contribuenti (uso privato) per i quali non è possibile l’addebito in bolletta;

l’imposta di registro sui contratti d’affitto nuovi oppure rinnovati tacitamente e con decorrenza dal 1° di questo mese;

la presentazione (in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati) del modello 770/2022 per i sostituti d’imposta (dichiarazione relativa al 2021);

il versamento della rata bimestrale del bollo virtuale, quindi il versamento della 5° rata dell’anno;

la presentazione della richiesta dei rimborsi IVA per i contribuenti ammessi ai rimborsi infrannuali. O in alternativa la richiesta di utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale vantato.

Ecco quindi alcune delle principali scadenze del mese di ottobre che moltissimi contribuenti dovranno rispettare.

