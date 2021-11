Non c’è stagione che tenga! I pesciolini d’argento sbucheranno, prima o poi, da qualche parte nel bagno o nella cucina di casa.

Questi piccoli insetti che amano sguazzare tra polvere, sporco e vecchi libri o vestiti sono innocui per l’uomo. Tuttavia, possono diventare una vera spina nel fianco all’interno dell’abitazione.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Chiamati anche pesciolini della polvere o del legno, questi piccoli insetti possono infestare molti angoli di casa. Inoltre, i pesciolini d’argento si riproducono velocemente. Una femmina può deporre dalle 2 alle 20 uova ogni giorno.

Dalla forma allungata e un colore che ricorda l’argento, questi insetti molto spesso vengono confusi con i millepiedi. Dunque, meglio osservarli con attenzione per capire quale creatura abbiamo di fronte.

Si nutrono di diverse sostanze zuccherine presenti in molti oggetti di casa. Amano anche gli amidi. Per questo motivo vanno ghiotti di libri, colla per libri, carte da parati o cibo. Inoltre, sembrerebbero attratti anche da tessuti e legno. Sono attratti anche da residui di pelle, capelli e addirittura forfora.

Insomma, tenere alla larga i pesciolini d’argento dagli ambienti casalinghi non è così semplice. Tuttavia, potrebbero bastare pochi e semplici accorgimenti per capire come liberarsi velocemente dei pesciolini d’argento e capire in 1 minuto dove si nascondono questi insetti combina guai.

Regole d’oro da ricordare

Eliminare i pesciolini d’argento è difficile, ma non impossibile. Innanzitutto, bisognerà rendere meno appetibile la nostra casa. Dunque, meglio provvedere più spesso a pulire tutti gli spazi.

Per ottimizzare i tempi e risparmiare sui prodotti per la pulizia, suggeriamo un trucchetto facile, naturale ed economico. Una miscela capace di pulire e disinfettare alla perfezione cucina, sanitari, pavimenti e vetri.

Particolare attenzione bisogna riservare anche ai residui di cibo. Come molti altri insetti, infatti, anche i pesciolini d’argento sono attirati dal cibo. Dunque, per eliminare lo sporco, l’odore e il grasso degli alimenti, ad esempio dal forno, suggeriamo un metodo infallibile. Ecco 5 trucchetti geniali e veloci per un forno sempre pulito, scrostato e profumatissimo in 5 minuti.

Come liberarsi velocemente dei pesciolini d’argento e capire in 1 minuto dove si nascondono questi insetti combina guai

Per sbarazzarsi dei pesciolini d’argento ci sono diversi metodi. In commercio esistono tantissimi prodotti chimici rivolti alla risoluzione di questo problema.

Non tutti sanno, però, che sarà possibile farli uscire allo scoperto in modo naturale ed economico. Basterà arrotolare un vecchio giornale. Fissare con lo scotch le estremità. Poi, bagnare leggermente la carta del giornale e lasciarlo in un angolo del bagno.

In poco tempo, gli insetti entreranno nel giornale arrotolato, attirati dall’odore della carta inumidita. Dopo un paio di giorni, il giornale potrebbe ospitare molti pesciolini d’argento. A quel punto, bisognerà prendere la carta piena d’insetti e buttarla via.

Altro metodo facile ed economico è quello del barattolo. Posizionare dei pezzetti di pane ricoperti con della carta inumidita in un barattolo. Una vera delizia per i pesciolini d’argento, a cui proprio non potranno resistere. Una volta caduti nel barattolo per mangiare il pane non riusciranno più ad uscirne. A quel punto, chiudere il barattolo con il tappo. Poi, liberare gli insetti il più lontano possibile dall’abitazione.

Infine, per capire in 1 minuto dove si trova il nido di questi piccoli esserini fastidiosi, bisognerà tenere conto di 2 cose. La prima è che i pesciolini d’argento amano i luoghi nascosti e stretti. Dunque, facilmente creeranno il nido al di sotto di battiscopa di legno. Oppure vicino agli scarichi o in prossimità di condutture d’acqua. Inoltre, generalmente le uova vengono deposte nelle fessure e tra le mura. Dunque, sarà facile capire gli angoli potenzialmente preferiti dai pesciolini d’argento.

Approfondimento