Le applicazioni che vengono scaricate maggiormente in tutti gli store, che siano essi Apple o Android, sono quelle legate al mondo dei social. Infatti, la grande rivoluzione tecnologica degli ultimi anni riguarda proprio questo nuovo e rivoluzionario modo di vivere la socialità. Applicazioni come Instagram e Facebook hanno cambiato totalmente il significato di amicizia, e in generale anche quello di rapporto. Ad oggi non sarebbe sbagliato affermare che quasi la metà delle interazioni tra due persone che condividono un rapporto di amicizia avviene in rete.

I trucchi delle app di messaggistica

Assieme ai tanto famosi social, negli ultimi anni un ambito che è cresciuto a dismisura è quello della tecnologia messaggistica. Ovvero tutto quello che riguarda la possibilità di inviare messaggi istantanei a titolo totalmente gratuito.

In questo, ovviamente, la leadership, almeno in Europa, la detiene WhatsApp. Sebbene l’utilizzo di quest’applicazione sia molto intuitivo e semplice, ogni giorno sempre più persone si chiedono come utilizzare al meglio questo prodotto.

Oltre a seguire tutti gli aggiornamenti, che periodicamente vengono installati, le domande riguardano aspetti specifici. L’intenzione di molti, infatti, è quella di imparare dei trucchi di modo da poter essere il più scaltri possibile e aggirare qualche regola, sempre restando ovviamente nella legalità.

Ecco, dunque, come leggere un messaggio WhatsApp senza farlo sapere agli altri ma mantenendo gli accessi visibili.

Senza rete non esiste notifica

La stessa app di WhatsApp ha pensato a come permettere ai propri utenti di fare questa particolare azione.

Uno degli ultimi aggiornamenti prevede, infatti, la possibilità di togliere gli accessi e le spunte blu. In questo modo, quando leggeremo un messaggio, l’altra persona non potrà sapere se e quando l’abbiamo letto. Questa impostazione presenta, però, delle limitazioni legate al fatto che neanche noi saremo in grado di sapere quando l’altro leggerà il nostro messaggio.

Con un piccolo trucco, legato alle importazioni del telefono, e non a quelle dell’app, però, si potrà scoprire come leggere un messaggio WhatsApp senza farlo sapere agli altri ma mantenendo gli accessi visibili.

Il segreto è quello di impostare la modalità aereo appena ci arriva l’anteprima di un messaggio. In questo modo potremmo leggerlo per l’intero ma nessuna verifica di lettura sarà inviata. Una volta letto, basta reimpostare la rete e potremmo continuare a navigare. Semplice ma geniale.