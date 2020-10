Come fare in modo che gli altri non sappiano che ho letto i loro messaggi su Whatsapp. Quando la doppia spunta blu fu introdotta, furono non poche le persone che ne furono infastidite. Il suo scopo, come probabilmente sappiamo tutti, è quella di segnalare al mittente che il suo messaggio è stato visualizzato dal destinatario. Questa funzione non esiste dagli albori di Whatsapp ed in molti certamente avrebbero preferito non vederla mai introdotta. Ma c’è un modo per far sì che gli altri non sappiano che hai letto i loro messaggi su questa rete sociale? Certo che sì, anche se vale unicamente per le chat singole e non per quelle di gruppo.

Come fare in modo che gli altri non sappiano che ho letto i loro messaggi su Whatsapp

Se hai un dispositivo Android, apri Whatsapp clicca sui tre puntini disposti in alto a destra. Se hai un I-Phone, invece, clicca sulla rotella posta in basso a destra. In entrambi i casi, lo scopo è quello di accedere alle ”Impostazioni” dell’applicazione. In seguito, seleziona la voce ”Account” e clicca su ”Privacy” dopo avere fatto accesso alla schermata successiva. A questo punto, non ti resterà che togliere la spunta accanto all’opzione ”Conferma di Lettura”.

Non ci sarà bisogno di salvare in alcun modo. Una volta compiuta questa semplice operazione, infatti, nessuno potrà più visualizzare le due spunte blu. Tuttavia, seguire questo procedimento è un’arma a doppio taglio perché neanche tu potrai vedere chi visualizza i tuoi messaggi e quando. In ogni caso, l’operazione è reversibile in qualunque momento, eseguendo gli stessi passaggi. L’unica differenza è che bisognerà cliccare sul quadratino di ”Conferma di Lettura” per spuntarlo.

Finanzia le società che investono nel campo immobiliare. Bridge asset offre rendimenti superiori al 10,50% Scopri di più Puoi finanziare partendo da soli 500€!

Per approfondire “Come fare in modo che gli altri non sappiano che ho letto i loro messaggi su Whatsapp” puoi consultare “Come inviare un messaggio ad un contatto che ti ha bloccato su Whatsapp”.