Ogni buon dentista consiglia ai propri pazienti che il miglior modo per curare la salute dei denti è quello di approntare costantemente una corretta igiene orale. Per questo sin dalla tenera età ci viene insegnato a lavare accuratamente i denti almeno tre volte al giorno. Seguendo questi semplici ma essenziali consigli si può evitare di spendere un occhio della testa per curare i denti da adulti. In fondo, si sa, prevenire è meglio che curare. Anche per quanto riguarda la salute del portafoglio. Oggi parliamo in particolare di un apparecchio che ci aiuterà a preservare i nostri denti contro il digrignamento notturno, conosciuto come bruxismo.

Con questo apparecchio i denti ci ringrazieranno e avremo un sorriso smagliante

Stiamo parlando del bite. Ma di cosa si tratta? È una placca in materiale plastico che serve a proteggere le arcate dentali contro il brutto disturbo del bruxismo. Normalmente per chi soffre di questo disturbo è consigliabile rivolgersi al proprio dentista di fiducia e farsi realizzare un bite su misura fatto prendendo il calco dei denti. Pagare un bite costruito da un odontotecnico però può essere costoso. Niente paura. In alternativa si può andare in farmacia e acquistarne uno modellante con poche decine di euro.

È fondamentale avere cura dei propri denti, ma anche del bite stesso. Infatti, dopo l’utilizzo notturno è altamente consigliabile igienizzarlo debitamente in modo da poterlo usare di nuovo pulito e senza cattivi odori.

Se non si vuole comprare l’apparecchio per entrambe le arcate, sarà sufficiente prendere solo quella superiore. L’obiettivo importante è non far comunicare le due arcate durante il sonno. È un metodo efficace per prevenire un fenomeno che difficilmente si può governare, specie quando siamo nel mondo dei sogni. I denti ci ringrazieranno per esser riusciti a salvaguardarli e avremo un sorriso smagliante con questo apparecchio.