Le macchioline di calcare sono le più fastidiose e più subdole da scovare. Pensiamo di aver pulito tutto alla perfezione quando le notiamo controluce sulla porta. Viene da chiedersi come ci siano finite delle macchie di calcare in quel posto insolito. Eppure non è così strano come crediamo.

Infatti è proprio sula porta del bagno che può capitare che si formino aloni di calcare. Ogni volta che laviamo le mani o il viso involontariamente schizziamo dappertutto. Oppure non asciughiamo bene le mani e tocchiamo la porta e la maniglia. Così riempiamo senza accorgercene si goccioline d’acqua anche la porta che poi diventeranno macchie.

Come lavare velocemente le porte di casa ed eliminare le macchie ostinate e gli aloni di calcare

Ma in realtà la stessa cosa può succedere per tutte le altre porte, compresa quella di casa. Quando rientriamo nei giorni di pioggia gli schizzi d’acqua volano ovunque. Figuriamoci poi se abbiamo rotto l’ombrello e siamo zuppi dalla testa ai piedi.

In precedenza ci siamo occupati di come eliminare gli aloni da altre superfici e averle sempre brillanti. Abbiamo già visto che basta questo incredibile trucco che in pochi conoscono per avere il pavimento sempre pulito, profumato e senza aloni. Oggi ci occuperemo della pulizia delle porte in generale, ma soprattutto quelle di casa e del bagno.

Per pulire alla perfezione le porte ed eliminare anche le incrostazioni più ostinate non serve molto. Procuriamoci una bacinella di acqua calda e aggiungiamoci del detersivo per piatti. Meglio se con limone che darà anche lucentezza alla superficie.

Come procedere

Imbeviamo un panno di pelle di daino e strofiniamo bene su tutta la superficie della porta. Sia da un lato che dall’altro, possiamo passare anche sulle maniglie. Se necessario possiamo ripetere più volte ripassando sullo stesso punto più ostinato.

Una volta finito non lasciamo che si asciughi normalmente, ma utilizziamo un panno in microfibra asciutto. In questo modo andremo a rimuovere i residui di detersivo ed eviteremo la formazione di altre macchie. In più è proprio il panno asciutto che evita di lasciare aloni sulle maniglie di ogni tipo e sulla porta.

Ecco, quindi, come lavare velocemente le porte di casa ed eliminare le macchie ostinate e gli aloni di calcare. Con questo metodo ci libereremo una volta per tutte di quelle macchioline di schizzi per casa in un attimo. In più non dovremo neanche acquistare prodotti costosi e magari inutili. Un’ottima idea efficace che ci fa anche risparmiare qualche soldino in più.

