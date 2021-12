Spesso e volentieri, la sera arriviamo a letto stanchi e distrutti dalla giornata di lavoro. Ma una buona lettura può aiutarci ad addormentarci. Oppure un buon libro rende la pausa pranzo più leggera o anche il nostro viaggio in metro o in treno nel rientro a casa come pendolari. Se non siamo tipi da libri troppo pesanti, se abbiamo letto tutti i romanzi e abbiamo voglia di qualcosa di nuovo. Oppure semplicemente se siamo dei o delle fashion victims, queste sono le storie che fanno apposta per noi. Ecco quali libri leggere la sera in totale relax o in momenti di pausa per essere sempre aggiornati sulla moda e da cui prendere ispirazione.

Andrea Batilla ci fa fare un viaggio nella moda dagli esordi ad oggi per dimostrarci che nessuno è esente dal suo fascino

“Inside the Haute Couture”. Dentro un unico libro, un unico tour tra le maison di lusso più famose. Chanel, Dior, Jean Paul Gautier, Ralph & Russo, Elie Saab. Cosa c’è di più affascinante e elettrizzante del dietro le quinte? Il mondo della haute couture viene presentato in tutte le sue sfaccettature: casting, modelle, sarti, ricamatori di piume e perline, artigiani, abiti e assistenti per una vera e propria full immersion nel mondo della moda.

“L’Abito Bianco” di Harriet Worsley. Questo testo è un vero e proprio tripudio di spunti e ispirazioni riguardo gli abiti da sposa. Tra le pagine, la tradizione e l’alta moda si incontrano, dando vita ad una serie di argomenti interessanti e fruibili per le future spose e per i fashion designer.

“Vivienne Westwood”. Questa vera e propria leggenda della moda mondiale viene raccontata in un testo di 200 pagine. Il suo mondo è irriverente, trasgressivo e iconico esattamente come lei. Biografia e carriera si intrecciano per far calare il lettore nel mondo delle passerelle e di questa maison che è anche Vivienne.

Ecco quali libri leggere la sera in totale relax o in momenti di pausa per essere sempre aggiornati sulla moda e da cui prendere ispirazione

“Instant Moda. La moda dagli esordi a oggi, come non ve l’ha mai raccontata nessuno” di Andrea Batilla. La sua scrittura mirata e sferzante racconta la moda in maniera diversa, come mai l’avremmo immaginata. Fin dall’antichità la moda è presente nelle nostre vite più di quanto pensiamo, ci influenza e fa parte di noi, anche di coloro che pensano di esserne esenti.

Tutte le sfilate illustrate da Dior a Yves Saint Laurent a Prada, fino a Louis Vuitton e Gucci. Questi libroni sono dei classici. Ogni pagina racconta con le fotografie tutte le sfilate dagli inizi dei grandi marchi fino ad oggi. Se siamo appassionati di uno stilista o di una casa di moda in particolare, questi libri sono dei veri e propri cimeli dove poter vedere l’evoluzione della casa di moda negli anni. Vengono raccontati i temi delle sfilate, i cambi dei direttori creativi, i significati, le stravaganze. Inoltre questi libri sono di una bellezza unica e una volta letti possono essere usati anche come pezzi di design super chic per arredare la nostra casa.