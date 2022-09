A tutti noi sarà capitato di camminare per la strada, intravedere un piccolo luccichio per terra e, guardando meglio, notare una moneta. Spesso anche in casa, quando stiamo spolverando, può capitare di notare un centesimo sul pavimento. Per i più sarà un fatto assolutamente senza alcuna importanza, pensando a qualche centesimo caduto dalle tasche di una giacca ad esempio.

Secondo alcuni trovare una moneta dinnanzi a sé avrebbe un significato che va oltre la pura casualità, così come trovare una piuma. È davvero divertente scoprire quale senso possa assumere questo banale fatto in Italia e in altri Paesi del Mondo.

Cosa significa trovare una moneta da 1 o 5 cent o 1 euro a terra o in casa

Uno dei significati più ricorrenti che viene attribuito al ritrovamento di monete è di tipo spirituale. Secondo la tradizione popolare la moneta è simbolo di buona sorte e di apprezzamento grazie al luccichio e alla luce che riflette. In particolare, vorrebbe indicare che stiamo riscontrando il consenso da un angelo o da un nostro defunto. Molte persone riportano testimonianze di come dopo un lutto continuino ad imbattersi in monetine, per la strada oppure in casa.

Valanghe di soldi, successo e amore in arrivo

Secondo una spiegazione meno spirituale, più secolare, trovare una moneta sarebbe comunque segno di buon auspicio. Ad esempio, nella cultura cinese chi trova denaro sonante è all’inizio della via per il benessere. Arriveranno presto soldi, successo o andrà a buon fine un progetto.

Trovare una moneta è un fatto molto più importante del rinvenimento di una banconota, a livello di tradizioni popolari. Il metallo, infatti, sarebbe fonte di energia e luce. Ci sono poi diversi significati a seconda dell’importo della monetina. Se si tratta di 1 centesimo o 1 euro questo significa che stiamo andando incontro ad un nuovo inizio.

Cosa fare se troviamo soldi per la strada

È ovvio che se troviamo delle banconote, dobbiamo subito recarci dalle Forze dell’Ordine e consegnare l’intero importo del ritrovamento. È nostro dovere civico e soprattutto agiremmo in conformità della legge e della nostra coscienza. Se però trovassimo 1, 2 o 5 centesimi, potremmo esser colti dal dubbio se usarli o conservarli. Solitamente vengono tenuti come portafortuna. In Giappone, ad esempio, se si trovano 5 yen, si legano con un nastrino e si conservano nel portafoglio per attirare ulteriore ricchezza.

Sognare di trovare soldi per terra secondo la smorfia: i numeri

Abbiamo visto come trovare monete sia un simbolo di buon auspicio e questo vale anche per il sogno. I numeri associati secondo la smorfia napoletana sarebbero il 28 (la moneta) ed il 44 (trovare). Ecco quindi spiegato cosa significa trovare una moneta da 1 o 5 cent e come comportarci.

