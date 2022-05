L’inverno ha ormai lasciato spazio alle alte temperature e alle calde giornate primaverili. In vista dell’estate possiamo dire che è arrivato il momento di riporre il nostro grande alleato, ovvero il piumone invernale, nell’armadio.

Prima ovviamente di riporre il piumone nell’armadio è necessario lavarlo ed igienizzarlo, ma soprattutto lasciarlo asciugare bene per evitare di rovinarlo.

Come lavare il piumone in piuma e sintetico in lavatrice senza rovinarlo ed asciugarlo alla perfezione e gonfio prima di posarlo nell’armadio

La prima cosa importantissima da fare è leggere attentamente le etichette, per verificare se il piumone possa entrare a contatto con l’acqua o se debba essere lavato a secco.

Anche la scelta del programma e della temperatura è importantissima. Meglio preferire un programma per cotone o per fibre sintetiche con una temperatura tra 30 e 40 °C. Evitare temperature troppo elevate, potrebbero danneggiare le piume.

Via libera alla centrifuga con almeno 900 giri per eliminare quanta più acqua possibile. La centrifuga non rovinerà assolutamente le piume d’oca, tuttavia ci aiuterà a far asciugare meglio e prima il piumone.

No a detersivi troppo aggressivi, ma meglio preferire miscele per capi delicati. Evitare ammorbidenti e candeggina. Se il piumone dovesse essere particolarmente macchiato, aggiungere al lavaggio uno smacchiatore delicato. Per scongiurare danni potremmo prima provarlo in un angolo del piumone e poi procedere ad aggiungerlo al lavaggio. Oppure potremmo versare lo smacchiatore direttamente sulla macchia, sfregare e poi procedere al lavaggio.

Un altro trucchetto utile, questa volta che riguarda l’imbottitura, è l’aggiunta in lavatrice di alcune palline da tennis pulite. Queste aiuteranno l’imbottitura a mantenersi ben distribuita su tutta la superfice del piumone durante tutto il lavaggio.

L’asciugatura

L’asciugatura è un momento delicato a cui prestare particolare attenzione. Infatti, esattamente come la fase di lavaggio, ha bisogno delle dovute precauzioni. È infatti indispensabile che l’asciugatura all’aria aperta avvenga in maniera minuziosa. Se infatti il piumone dovesse rimanere umido, il rischio è quello di rovinarlo per sempre. In primis, perché la puzza avrebbe difficoltà ad andare via e successivamente perché i materiali che lo compongono, come le piume d’oca, potrebbero danneggiarsi. Inoltre una mancata asciugatura potrebbe favorire la proliferazione batterica e la comparsa di muffa.

Se decidiamo di asciugare il piumone in asciugatrice, meglio riporlo come capo unico ed aggiungere al programma le due palline da tennis utilizzate anche durante il lavaggio per la medesima ragione.

Per l’asciugatura al sole

L’asciugatura al sole richiede un bel po’ di tempo. L’importante è distendere il piumone su corde particolarmente resistenti e poggiare buona parte del piumone stesso in maniera orizzontale sulle corde della biancheria. Questo perché il piumone appena lavato sarà pieno d’acqua e particolarmente pesante, pertanto sarebbe quasi impossibile mantenerlo interamente su una sola corda. In più, durante l’asciugatura, ricordarsi di aprire più volte le piume con le mani. Ristendere al sole per più di un giorno di fila.

Come conservarlo nell’armadio

Prima di riporlo nell’armadio è necessario che il piumone sia perfettamente asciutto. Inoltre un trucchetto per conservarlo al meglio ed evitare la comparsa di macchie di umidità o ingiallimenti vari: meglio avvolgerlo in un lenzuolo di cotone. Inoltre è preferibile conservarlo sempre nelle buste originarie del piumone, che saranno quasi sicuramente realizzate con materiali traspiranti.

Ed ecco come lavare il piumone in piuma e sintetico in lavatrice senza rovinarlo con questi facili e veloci trucchetti.

