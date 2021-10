Purtroppo è quasi arrivato il momento di tirare fuori maglioni e coperte invernali. La stagione estiva è ormai passata e l’autunno si sta rivelando più freddo del solito. Quindi bisogna farsi forza e coraggio e cominciare a scartare l’abbigliamento più leggero per far posto a quello invernale. Chi ha la fortuna di avere un armadio 4 stagioni ben spazioso non dovrà fare molta fatica. Chi invece per questioni di praticità o spazio ha riposto in scatole o buste sottovuoto gli abiti dovrà rimboccarsi le maniche.

Ma un problema comune a chiunque è sicuramente quell’odore di chiuso e umidità sugli abiti. Non abbiamo utilizzato da un anno l’abbigliamento invernale ed è normalissimo. Se l’odore ci sembra un po’ troppo forte potremmo avere un problema di infiltrazioni o umidità. Controlliamo la parete dietro l’armadio e mettiamo delle bustine di gel di silice nei cassetti. Aiuterà a ridurre l’umidità agendo da piccolo deumidificatore.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Armadi profumatissimi e liberi dalle tarme con questa erba magica dalle tante proprietà

Ora che ci siamo assicurati di non avere problemi di umidità dobbiamo rimediare al fastidioso odore di chiuso. Per non parlare di eventuali infestazioni di tarme che vanno a nutrirsi dei nostri preziosi capi. In un precedente articolo abbiamo svelato “3 antitarme naturali per tenere lontano i nostri capi da questi fastidiosi insetti”. Oggi vedremo come utilizzare questa pianta non molto conosciuta ma che ha moltissime proprietà.

Stiamo parlando della verbena odorosa, anche chiamata erba luigia o cedrina. Quest’erba perenne è conosciuta per l’incredibile profumazione delle sue foglie, sia fresche che essiccate. Infatti nel Diciottesimo secolo era molto utilizzata nella produzione di profumi.

Questa pianta veniva usata in passato come rimedio naturale per diversi problemi. Il suo olio essenziale è ricco di geraniolo, citrale e limonene. E le sue foglie potrebbero essere utilizzate anche in cucina, ma meglio consultare il proprio medico prima di ingerirle. Infatti come afferma l’autorevole Humanitas potrebbe portare indigestione e mal di stomaco.

Ma utilizzata come profumatore per l’armadio non crea alcun problema. Quindi facciamo essiccare le foglie di questa pianta che si raccolgono proprio in questo periodo. Creiamo dei sacchettini in cotone o utilizziamo delle garze e posizioniamoli nell’armadio. Grazie alle sue proprietà questa pianta è anche un efficacissimo antitarme. In realtà è un repellente efficace per diversi tipi di insetti proprio come la lavanda. Ad esempio si può piantare in balcone per tenere lontane le zanzare in estate. Oppure tenerne una piantina in cucina per scacciare le mosche.

Ecco quindi come avere armadi profumatissimi e liberi dalle tarme con questa erba magica dalle tante proprietà. Approfittiamo del cambio di stagione per posizionare nell’armadio un sacchettino con questa erba profumatissima. E se la fatica ci spaventa, qui è possibile trovare 3 trucchi essenziali per fare il cambio di stagione nell’armadio senza troppi sforzi.