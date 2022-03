Siamo pronti ad allestire il nostro orto per seminare i nostri ortaggi preferiti. Abbiamo già preparato la terra ed eliminato erbacce o detriti accumulati durante l’inverno. Sia che si tratti di un orto classico in piena terra che quello sul balcone il procedimento è lo stesso.

Prima di seminare la preparazione è fondamentale se vogliamo un raccolto ricco e rigoglioso. È questo il momento di interrare il concime che darà nutrimento alle nostre colture. Senza i nutritivi necessari non potremo goderci tutti gli ortaggi che vogliamo.

Il mese di marzo è un mese di semina per diverse tipologie di verdure. Non solo patate, aglio, cipolla, carote e legumi vari. Ma anche la barbabietola, un ortaggio depurativo e digestivo. Per non parlare poi delle piantine aromatiche o insalate varie.

Attenzione alle gelate tardive, quando andremo a piantare questi semi nell’orto a marzo proteggiamoli così per un raccolto rigoglioso

Una volta fatti tutti i lavori necessari e interrati i semi o le piantine pensiamo di aver finito. Ora basterà innaffiarle regolarmente e fare attenzione ad eventuali parassiti. In realtà non è ancora il momento di stare tranquilli perché il meteo è ancora ballerino.

Sebbene marzo sia il mese ideale per la semina non bisogna trascurare le gelate tardive. Questo sia che si viva in un posto in collina o addirittura più mite in pianura. Se si vive poi in una zona fredda è assolutamente necessario proteggere il nostro orto dalle intemperie.

Marzo pazzerello

Lo dice anche il proverbio popolare, marzo è un mese dalle temperature e meteo troppo altalenanti. Anche se inizia la primavera non è insolito ritrovarsi con la neve o gelate improvvise. Quindi meglio proteggere l’orto con una copertura adatta che non danneggi la crescita dei semi. Utilizziamo un tessuto non tessuto che possiamo fissare e srotolare all’occorrenza.

Basterà creare un supporto con dei paletti in legno e fissare il telo in modo da poterlo aprire velocemente. Procuriamoci anche un termometro e posizioniamolo in balcone o appena fuori in giardino. Così controlleremo la temperatura esterna in modo veloce e potremo agire tempestivamente. Le temperature da tenere d’occhio non sono solo quelle sotto lo zero, ma anche quelle intorno. Già a 2°/3° meglio munirsi della copertura e proteggere il nostro orto.

Quindi, facciamo attenzione alle gelate tardive quando andremo a piantare le nuove colture per l’estate. Anche se ci sono degli ortaggi che possiamo raccogliere molto tempo prima grazie alla loro adattabilità. Ad esempio gli sfiziosissimi ravanelli da usare nelle insalate per dare quel tocco di croccantezza.

