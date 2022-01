Ci sono sicuramente delle abitudini che dovremmo portare avanti se vogliamo mantenere la nostra salute forte e stabile. Il nostro corpo, infatti, ha bisogno di continui stimoli per poter funzionare al massimo delle sue potenzialità. Proprio per questo motivo, informarsi, cambiare degli stili di vita sbagliati e cercare di compiere le giuste azioni può portarci a risultati incredibili. Ovviamente non possiamo e non dobbiamo fare tutto da soli. Prendersi cura dell’organismo è un’operazione delicata e fondamentale, che richiede necessariamente l’intervento e il consiglio di un medico esperto che possa indicarci la strada giusta da seguire. Solo in questo modo, infatti, potremo essere sicuri di star facendo tutto nel modo più corretto e giusto.

Solo mezz’ora al giorno per abbassare i livelli di insulina nel sangue e proteggere la nostra salute

Sicuramente, quindi, abbiamo capito quanto l’intervento di un medico sia fondamentale e necessario per cambiare alcuni aspetti del nostro stile di vita. È anche vero, però, che informarsi raccogliendo dati e consigli per poi presentarli a un esperto può essere una buona mossa per capirne di più. Per questo motivo, conoscendo alcuni aspetti necessari al giusto funzionamento del nostro organismo, potremo compiere un primo passo importante. Oggi vogliamo riportare un consiglio di esperti che si basa sull’attività fisica, per cui ne basterebbe solo mezz’ora al giorno per abbassare i livelli di insulina nel sangue e proteggere la nostra salute.

Mezz’ora di attività fisica al giorno secondo gli esperti potrebbe aiutarci a ridurre i rischi e a prevenire

Lo spiega nel dettaglio l’AIRC, che riporta un quadro complessivo e completo della situazione. Tra l’altro, di attività fisica avevamo già parlato in passato, ma ci eravamo concentrati per lo più sul modo in cui poter attuare una prevenzione del cancro al colon (sempre da stabilire con un medico). In questo nostro precedente articolo, infatti, avevamo riportato tutte le informazioni a riguardo. Oggi, però, ci concentriamo sui livelli eccessivi di insulina nel sangue, che certamente spaventano diverse persone. Partiamo dal discorso insulina.

Secondo quanto riportato dall’AIRC, l’attività fisica aiuterebbe la sensibilità all’insulina dei nostri tessuti. Questo porterebbe a una diminuzione del rilascio di quest’ultima nel sangue, proteggendo la nostra salute. In un quadro generale, l’AIRC riporta come indicazione per diversi tipi di malattia una mezz’ora al giorno di attività aerobica ma sostiene che, nel quadro generico della situazione, a prescindere il movimento aerobico diminuisca di base l’insulina presente nel nostro sangue.

