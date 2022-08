Il legno è uno dei migliori modi per decorare la nostra casa. Viene spesso utilizzato per mobili ed è molto resistente. In alcuni casi, viene usato anche per le pareti e non solo come decorazione. Infatti, il legno ha tantissime qualità. Le più importanti sono sicuramente l’isolamento termico e acustico. Il legno è, inoltre, molto utilizzato nei pavimenti di casa.

Il parquet non solo dona un’aria elegante alla nostra casa, ma è anche molto resistente nel tempo. L’unico problema di questo materiale che è tanto resistente all’usura, quanto delicato. Infatti, utilizzare materiali troppo aggressivi o errati, porta sicuramente al suo danneggiamento. Per curare il parquet abbiamo quindi bisogno dei giusti metodi. Ecco come lavare e lucidare il parquet con questi rimedi naturali e ingredienti che abbiamo in casa.

Attenzione agli ingredienti troppo aggressivi

Per prima cosa dobbiamo sapere cosa evitare assolutamente. Le prime sono alcol e candeggina, ma anche eccessiva acqua potrebbe danneggiarlo. Questo perché l’umidità tende a gonfiarlo. Per la pulizia regolare, usiamo l’aspirapolvere con un’attenzione al tipo di spazzole. Se sono troppo dure, infatti, potrebbero graffiare il legno.

Non dobbiamo assolutamente usare nessun prodotto abrasivo o troppo sgrassante. Evitiamo assolutamente di utilizzare il vapore per la pulizia del pavimento.

Il primo metodo per pulire e ravvivare il nostro pavimento in legno è una miscela a base di succo di limone e olio di oliva. Ci servirà un litro di olio extravergine con 20 gocce di succo di limone. Il limone è, infatti, molto efficace nella pulizia, perché toglie lo sporco. L’olio, invece, servirà a lucidare il parquet e renderlo come nuovo.

Come lavare e lucidare il parquet con questi rimedi naturali senza rovinarlo

Un altro rimedio completamente naturale è creare un composto di cera d’api e di birra. Questo sistema è particolarmente efficace per parquet molto danneggiati. Dobbiamo far bollire un litro di birra e aggiungere un cucchiaio di zucchero. Poi mettiamo nella nostra soluzione anche due cucchiaini di cera d’api. Quando la cera si sarà sciolta, facciamo raffreddare a temperatura ambiente oppure in frigo. Nel momento in cui il liquido sarà freddo, possiamo passarlo sul nostro pavimento in modo uniforme e aspettare che si asciughi. Infine lucidiamo con un panno morbido.

Possiamo anche creare una vera e propria cera fatta in casa. Non usiamola troppo, però, perché potrebbe rendere estremamente scivoloso il nostro pavimento. Per realizzarla, dovremo mescolare insieme della cera d’api, olio di lino e qualche goccia di olio di limone. Per avere un profumo intenso utilizziamo anche olio essenziale di limone oppure arancia. Con questa cera fai da te il nostro pavimento sarà lucido e pulitissimo.

Lettura consigliata

Come togliere le macchie di resina sul cotone e altri tessuti senza alcol