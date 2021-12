Siamo in pieno inverno e il riscaldamento funziona al massimo. Ci sono temperature davvero molto rigide e quando si torna a casa non c’è niente di meglio che trovare un ambiente caldo e accogliente. Nella maggior parte delle case ci sono i termosifoni. Questi elementi hanno però, purtroppo, un grande difetto: accumulano tantissima polvere. In genere collocati in basso, i termosifoni accumulano polvere anche sotto di essi. Basta chinarsi ad osservare e subito si nota che sotto ai caloriferi ci sono tantissimi accumuli di polvere. Inoltre, si formano anche sgradevolissime chiazze scure sul muro retrostante. Inizialmente sono grigiastre, come delle ombre. Ma, col passare del tempo, si trasformano in macchie nere davvero molto antiestetiche.

Per evitare che la situazione degeneri, dando vita alla prospettiva appena descritta, è meglio agire per tempo e pulire con regolarità i termosifoni. D’altra parte, avevamo già visto come, grazie a questi 7 consigli pratici, è possibile fare le pulizie di casa in maniera impeccabile, veloce e senza fatica. Pulire i caloriferi deve quindi diventare un’abitudine di routine, un po’ come lavare tutti i giorni i piatti e il bagno, o rifare il letto. Vediamo allora come pulire i termosifoni eliminando la polvere anche sul muro grazie a questi 2 trucchetti della nonna più un consiglio per evitarla.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Un sistema rapido oltre a quello già conosciuto del phon

Ormai tutti sanno come pulire i termosifoni con l’aspirapolvere o il phon. Quest’oggi vedremo un sistema ancora più semplice. Avremo bisogno di uno straccio bello grande. L’ideale sarebbe una vecchia federa. Bagniamo il panno nell’acqua e strizziamolo per bene. A questo punto, inseriamo un lembo dello straccio in una colonna del calorifero e facciamolo sbucare dalla colonna a fianco. Afferriamo con entrambe le mani le due estremità dello straccio e cominciamo a strofinare l’elemento eseguendo dei movimenti avanti e indietro. Facciamo scorrere il panno anche su e giù in modo da pulire tutta la colonna. Essendo bagnato, il nostro panno non spargerà la polvere in giro ma la catturerà e tratterrà nel tessuto già al primo passaggio. Procedere in questa maniera per l’intero elemento.

Come pulire i termosifoni eliminando la polvere anche sul muro grazie a questi 2 trucchetti della nonna più un consiglio per evitarla

Abbiamo detto che la polvere che si accumula sui caloriferi genera bruttissime macchie grigiastre sul muro retrostante. Per risolvere questo fastidiosissimo problema, il caro vecchio sapone di Marsiglia risulta essere un ingrediente economico davvero efficace. In una bacinella di acqua tiepida, far sciogliere 1 cucchiaio di sapone ridotto in scaglie. Travasare la soluzione in un dosatore dotato di spray e vaporizzare sul muro. Se necessario, strofinare delicatamente con un panno asciutto e pulito.

Si sa che, in tutte le cose, prevenire è meglio che curare, dopo avere visto come risolvere i problemi. Vediamo quindi ora anche come prevenirli, in modo da evitarci un’altra lavorata. Il suggerimento pratico è quello di sistemare sul retro del calorifero un panno, meglio se in materiale elettrostatico. Riparerà il muro dal calore e, soprattutto, farà da barriera alla polvere che si fermerà sul panno e non macchierà più la parete.