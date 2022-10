Il Battesimo è una celebrazione religiosa: le parole d’ordine, quindi, sono sobrietà ed eleganza. Meglio non presentarsi in Chiesa con scollature pronunciate o abiti troppo vistosi.

Come la mamma o l’invitata dovrebbero vestirsi per un battesimo autunno inverno

Di seguito riportiamo alcune proposte di outfit indicati per le stagioni più fredde. Via libera, quindi, a coprispalle e spolverini. Per quanto concerne i tessuti possiamo scegliere fra le fantasie floreali e la tinta unita.

La tipologia di tessuti per l’abito è fondamentale in quanto le temperature iniziano a calare. È consigliabile vestirsi a strati in modo da non sudare ma al contempo avere la possibilità di coprirci in caso di freddo o pioggia.

Vestirsi chic per battesimo da ottobre a gennaio: invitata e madrina

Le signore invitate a un battesimo potranno indossare abiti in pizzo e persino il colore bianco che nei matrimoni è assolutamente vietato. In autunno dobbiamo, inoltre, provvedere anche a un giacchino coprispalle oppure a uno spolverino.

Tutti ricordiamo il cappotto in panno del casentino che Audrey Hepburn indossava nel celebre film “Colazione da Tiffany”. Un cappottino bon ton a vita alta è proprio nello stile che dobbiamo ricercare. Se, però, la giornata fosse particolarmente soleggiata, allora possiamo optare per gonne ampie o di lunghezza sotto al ginocchio.

In alternativa, potremmo scegliere dei pantaloni palazzo e una giacca sciancrata che esalti la silhouette senza esser volgare. Le scarpe migliori saranno un paio di décolleté con tacco medio.

Il look della mamma per il battesimo autunno inverno

La mamma è la figura più importante in un battesimo, come è giusto che sia. Probabilmente, a pochi mesi dal parto non avremo ancora recuperato la forma ottimale, quindi potremmo optare per un abito con gonna ampia loungette e coprispalle in nuance. Scegliamo, quindi, colori come il blu Cina o blu marine, tutta la gamma dei rosa antico e il verde salvia.

Come vestirsi a 50 anni

L’outfit over 50 per un battesimo punta a essere estremamente chic. Anche in questo caso è preferibile optare per un abito intero con la gonna sotto al ginocchio. I tessuti non dovranno essere stretch o attillati. Mai puntare su colori forti e appariscenti. Sarebbe consigliabile tutta la gamma delle tinte autunnali come il bordeaux, il melanzana e il terracotta.

In alternativa, optiamo per gradazioni polverose: dal grigio perla all’aperto carta zucchero. Ecco, quindi, come la mamma o l’invitata dovrebbero vestirsi per un battesimo nella stagione autunnale.

