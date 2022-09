Gli abbinamenti scarpe-pantaloni creano sempre qualche imbarazzo nella scelta del modello migliore. I pantaloni larghi come quelli a palazzo classici sono sempre una garanzia di eleganza e soprattutto possono aiutarci a camuffare delle caviglie non propriamente sottili.

Ci sono, infatti, dei trucchi che i look maker usano per sfinare le caviglie a tronco. I pantaloni larghi e corti, anche detti cropped o culotte, consentono invece uno stile sbarazzino ma sono adatti solo a caviglie e polpacci sottili. Vedremo una rosa di opzioni possibili a seconda dello stile, del tessuto e della lunghezza.

Sono queste le scarpe da abbinare ai pantaloni larghi a palazzo o cropped

Per prima cosa sceglieremo le calzature in base alla stagione. Stiamo andando incontro alla stagione più fredda e quindi preferiremo pantaloni dai tessuti caldi come il jersey o un misto lana. Di conseguenza, avremo anche delle scarpe invernali da abbinare ai pantaloni palazzo.

Chiaramente, sono inadeguate scarpe aperte come le mules che invece sono perfette durante la stagione estiva con un modello a palazzo in lino. In autunno e in inverno opteremo per un paio di stivaletti in particolare, ossia gli ankle boot, oppure per delle décolleté, preferibilmente con la punta non arrotondata né squadrata. In caso di pantaloni larghi corti optiamo per il medesimo décolleté o un modello Oxford stringato.

Che scarpe mettere con i pantaloni corti e larghi per uno stile casual o chic

Se il nostro outfit è sportivo con un maglione british bianco a righe blu, allora non potremo fare a meno di abbinare un paio di sneaker.

Se, però, utilizziamo i pantaloni culotte per una giornata in ufficio o per un evento formale, dovremmo dare un’occhiata al look di Meghan Markle. La consorte del Principe Harry è celebre per le caviglie sottilissime e la Markle sa bene come giocarsi questo punto di forza. Molto spesso infatti indossa pantaloni cropped, come ad esempio durante il primo podcast di Spotify “Archetypes” che la vede protagonista. La Duchessa di Sussex ha indossato un blusa e un pantalone cropped tono su tono beige con delle pumps con tacco stiletto senza plateu.

Che colore di scarpe indossare con i pantaloni palazzo

I pantaloni palazzo sono dei modelli molto versatili. Si prestano ad esser indossati per occasioni formali ma anche in giornate di routine lavorativa. Generalizzando, potremmo dire che le scarpe da abbinare dovranno essere della medesima tonalità del pantalone oppure color carne per i pantaloni larghi corti.

In quest’ultimo caso daremo continuità fra la gamba e la calzatura, dando persino l’effetto ottico di esser più magri.

Sono queste le scarpe da abbinare ai pantaloni larghi in base alla lunghezza e alla stagione.

