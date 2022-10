Mete interessanti dove andare in Italia in autunno anche per ammirare il foliage

Andare in ferie in autunno oppure approfittare di qualche weekend libero può far scegliere mete interessanti. Sia in Italia che all’estero varie località si prestano a un turismo più lento e attento. Tra le varie mete c’è l’Alpe di Siusi, un altopiano delle Dolomiti in Alto Adige.

In questa zona gli appassionati in inverno si ritrovano per fare escursioni e anche per sciare. In particolare in autunno la natura è meravigliosa e ci si potrebbe rilassare non solo col trekking. Presso l’Alpe di Siusi, infatti, si trovano molte SPA dove tra l’altro provare i trattamenti con il fieno.

Gli amanti della buona tavola possono mangiare bene in tanti ristoranti. Soprattutto nel mese di ottobre c’è la manifestazione “Dispensa di Fiè”. Alcuni chef della zona di Fiè allo Sciliar ripropongono piatti tradizionali con qualche innovazione, utilizzando prodotti locali, dalla carne alla frutta. In questo periodo dell’anno, inoltre, si può assistere al foliage.

Cos’è il foliage e dove vederlo

Sappiamo che dopo un lungo e freddo inverno durante la primavera la natura si veste di nuovo di colori magnifici. Abbiamo il verde di erba e foglie e il rosso, giallo e altre sfumature di fiori e frutti. In autunno possiamo ugualmente assistere a uno spettacolare evento, il foliage. Questo consiste nel cambiamento di colore delle foglie di boschi e foreste dovuto al cambiamento di temperatura. Avremo, quindi, il verde mutarsi in giallo, arancione o in marrone e in rosso.

Ci sono tante mete interessanti dove andare in Italia per vedere il foliage. Abbiamo parlato dell’Alpe di Siusi, ad esempio. In ogni regione ci sono posti splendidi, come la magnifica Foresta Umbra in Puglia. In particolare in Piemonte si potrebbe prendere il Treno del foliage. Questo treno della Ferrovia Vigezzina-Centovalli parte da Domodossola e arriva in Svizzera, a Locarno. In due ore si percorre un itinerario di circa 52 km con diverse fermate intermedie. Sul treno si può vedere dal finestrino il foliage dei territori attraversati. Il Treno del foliage è attivo da settembre a novembre.

Mete interessanti dove andare in Italia per escursioni e altro

Un’altra località da considerare è l’Altopiano di Asiago detto anche Altopiano dei sette comuni. In questa zona del Veneto sono presenti piste da sci, boschi, cittadine tranquille. È possibile fare escursioni a piedi, in bici e praticare diversi sport.

Nel mese di ottobre di solito si tiene la Festa del foliage. Per l’occasione si organizzano mercatini, degustazioni di prodotti tipici locali e camminate, utile occasione per scattare belle foto.

In coppia o in famiglia, quindi, non solo in estate possiamo scoprire posti splendidi e rilassarci.

