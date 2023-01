Come la ginestra aiuterebbe ad alzare la pressione e non solo

Ci sono alcune piante, come questa che leggeremo, che aiuterebbe un sacco a stare bene grazie alle sue proprietà terapeutiche.

Esistono tante piante in natura che noi possiamo utilizzare per trarne benefici. Proprio per questo motivo oggi parleremo della ginestra. La ginestra, sin dai tempi più antichi, veniva utilizzata per curare alcuni malesseri. Difatti è stata molto studiata per comprendere al meglio le sue funzionalità.

Presenta delle controindicazioni?

Prima di parlare dei suoi benefici, soffermiamoci un momento anche alle sue controindicazioni. Quando si utilizza nella medicina omeopatica una nuova pianta, è fondamentale sapere anche i suoi effetti collaterali. Questo perché ci sono alcune piante che magari non possono essere utilizzate per alcune tipologie di persone. Ad esempio, la ginestra verrebbe sconsigliata nei casi di ipertensione. Inoltre bisognerà fare anche un uso molto moderato, in quanto si potrebbero verificare casi di vomito e diarrea. È sconsigliata anche in questi altri casi:

durante la gravidanza e l’allattamento;

infezioni o infiammazione ai reni.

Come la ginestra aiuterebbe ad alzare la pressione e a stare meglio

Una volta che abbiamo conosciuto i casi in cui sarebbe meglio non somministrare la ginestra, parliamo anche delle sue proprietà terapeutiche. Molti sono stati gli studi effettuati, in quanto la sua assunzione veniva correlata al miglioramento di alcune forme di malattia.

A cosa fa bene la ginestra?

Alla ginestra vengono attribuite le seguenti proprietà terapeutiche:

antiaritmica, questo aspetto può interessare molto le persone che hanno problemi legati al cuore;

antireumatica, andrebbe a ridurre i dolori a livello delle articolazioni;

cardiotonica, sempre per il cuore regola la frequenza cardiaca;

catartica, purifica l’organismo dalle tossine in eccesso;

emetica, provoca il vomito e di conseguenza è utile nei casi di avvelenamento;

regola la pressione, infatti ha un’azione come vasocostrittrice e va ad aumentare la pressione sanguigna.

Quest’ultimo aspetto potrebbe interessare a molte persone che soffrono di pressione bassa. Ovviamente bisognerà sempre sentire il parere di un medico, ma è un’ottima cosa sapere che ci sono alcuni alimenti che fanno bene alla salute e che potrebbero aiutarci a stare meglio. Quelle che abbiamo citato non sono le uniche azioni benefiche della ginestra. Infatti questa pianta sarebbe molto utile anche per le donne. Infatti andrebbe a regolare le mestruazioni abbondanti e i dolori legati a queste ultime. In più sarebbe anche un rimedio per controllare le emorragie post parto e per lenire i dolori di morsi di animali, come il serpente per esempio.

Perché fa bene al cuore

Abbiamo notato che 2 azioni sono riferite al cuore. Questo perché, nella ginestra, è presente una sostanza che viene chiamata sparteina. Questa sostanza infatti andrebbe ad avere delle azioni cardiotoniche e quindi di conseguenza questo ci spiega anche il perché va a regolare la pressione del sangue. Ecco spiegato come la ginestra aiuterebbe ad alzare la pressione.

La ginestra può essere consumata tranquillamente come tisana da bere, ad esempio, prima di andare a letto. Aiuterebbe anche a rilassarci e concilierebbe il sonno. Per recuperarla è possibile andare nelle erboristerie o anche nei supermercati più forniti della città. In ogni caso si raccomanda sempre il consulto con il proprio medico di fiducia e farmacista.