Come investe sui mercati Eros Ramazzotti, sceglie fra azioni, immobili e obbligazioni? Bitcoin e criptovalute?

Il cantautore Eros Ramazzotti ha un patrimonio relativo al 2022 da brividi. Lo riferiscono fonti autorevoli. Ma le forme di guadagno sono varie e diversi sono i settori di investimento. Ecco da dove arrivano i suoi guadagni e come investe.

Prossimo a diventare nonno, Eros Ramazzotti pare essere l’artista più pagato nell’ultimo anno che ci lasciamo alle spalle. Una rivista di settore, da più parti considerata autorevole, riferisce la cifra che fa invidia. Si parla di un patrimonio stimato sui 275 milioni di Dollari. La cifra da capogiro sorprende molti, sebbene sia tra i cantautori più apprezzati nel panorama musicale italiano. Eppure sarebbe lui il super ricco tra gli artisti presi in considerazione dalla testata che passa al setaccio i conti dei super gettonati. Di quel che è pubblico ovviamente! Sottolineamo che sull’argomento non abbiamo certezze e quanto scritto in questo articolo potrebbe rivelarsi mero gossip.

Michelle “Più bella cosa” e le amicizie internazionali

Così per capire bene come investe sui mercati Eros Ramazzotti, ci basiamo sui dati riferiti da altri bene informati. Ciò che certamente è sotto gli occhi di tutti è il suo talento musicale che non conosce tregua. Nei bei tempi andati, fa sognare tutti i suoi fans con la “più bella storia” a fianco di Michelle Hunziker. La conduttrice approda nel mondo dello spettacolo italiano in arrivo dalla Svizzera anche grazie alla liaison con Ramazzotti. Un amore solido sigillato con la celebrazione delle nozze nella suggestiva cornice del Castello Orsini – Odescalchi di Bracciano. Una cerimonia in grande stile che annovera tra gli ospiti Tina Turner. Quel che accade dopo qualche anno, è una costellazione di gioie e dolori. La nascita della loro figlia Aurora, oggi mamma in attesa; le sviste di Michelle per varie correnti o filosofie di vita che alcuni chiamano sette e poi ancora la separazione.

Come investe sui mercati Eros Ramazzotti, da dove arriva il patrimonio che lo pone in testa alla classifica dei super ricchi

La prima volta che appare in pubblico dopo le sofferenze per la storia d’amore infranta, ha il volto segnato dal grande dolore. Ma canta ancora. Come e più di prima. Entrambi poi, dal punto di vista privato, hanno altre storie. Inoltre il cantautore romano si rivela essere un buon investitore. Lungi dal mettere i suoi risparmi sotto il materasso, Eros investe in attività. Diversifica le fonti di investimento e di guadagno.

Gli investimenti riusciti dell’artista romano e quelli che teoricamente potrebbe fare

Nella capitale ci sono una catena di ristoranti di cui è proprietario: “Le pizze di papà Eros”. Ancora firma un profumo che pare piacere molto al mercato e lancia un suo brand di vodka, la cui vendita (come si sa) è solo per i maggiorenni. Tra un palco e l’altro in Italia e all’Estero, Eros una ne pensa e cento ne fa. Difatti, lancia anche una linea di moda, “Seduzione” ed è proprietario di una squadra di calcio: “Gli angeli di Roma”. Non abbaimo notizie se compra azioni, obbligazioni o titoli di Stato. Potrebbe farlo perchè molti italiani investono così i loro soldi. E poi, un patrimonio di così vaste proporzioni molto probabilmente verrà distribuito e diversificato attraverso vari strumenti finanziari. Queste infatti dovrebbero essere le regole dell’abbecedario per chi investe per far fruttare i propri soldi. Chissà poi se avrà mai pensato ad investire in Bitcoin e criptovalute?