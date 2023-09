Come investe i suoi soldi Paolo Bonolis, a quanto ammonta il suo patrimonio, il divorzio e le indiscrezioni di Sonia Bruganelli

Ormai cardine della televisione italiana, Paolo Bonolis non fa mai mistero del suo ingente patrimonio, fatto di immobili e aerei privati, dunque ecco quali investimenti compie per incrementare la sua ricchezza e quanto viene pagato a puntata, superato solo da Maria de Filippi.

Indubbiamente Paolo Bonolis è uno dei conduttori più noti e apprezzati del panorama televisivo italiano. Ne è passata di acqua sotto i ponti, da quando, negli anni ‘80, esordiva affiancando pupazzo Uan e facendo sorridere migliaia di bambini nel corso della trasmissione Bim Bum Bam. Da allora, Bonolis non solo è diventato uno degli autori televisivi e conduttori più autorevoli, ma anche uno dei più ricchi in assoluto. I suoi profitti sono da capogiro. Sarebbe dunque interessante capire come investe i suoi soldi Paolo Bonolis, per alimentare questo circuito di ricchezza.

Attualmente di nuovo alla ribalta delle cronache per il controverso rapporto con la ormai ex moglie Sonia Bruganelli, lo showman sa come mantenere i riflettori accesi su di sé. Dopo la separazione dei due, che sembrano però conservare ottimi rapporti, c’è anche chi si chiede quanto devastante sarebbe, in termini economici, il divorzio dalla Bruganelli per le tasche conduttore. Ammesso che un divorzio basti ad intaccare quello che ormai ha assunto le proporzioni di un impero finanziario. Di certo, Sonia si è lasciata scappare qualche dettaglio in più sui guadagni del suo ex marito. Queste voci sono confermate dallo stile di vita agiato che la coppia ha sempre ostentato con disinvoltura.

Come investe i suoi soldi Paolo Bonolis e quanto guadagna

Di nuovo al timone di Ciao Darwin e sempre presente con la trasmissione Avanti Un Altro, Bonolis è apprezzato in special modo per il suo umorismo irriverente e a tratti piccante. Uomo sagace e di cultura, ha saputo stregare un’enorme fetta di pubblico. Peraltro, i suoi guadagni sono certamente incrementati delle sue attività di ideatore e autore. Ad esempio, per condurre una puntata di Avanti Un Altro, Paolo Bonolis percepisce 40.000 euro, l’equivalente di 9 milioni di euro l’anno. Con Ciao Darwin, Scherzi a Parte e le ospitate nelle varie trasmissioni, è facile immaginare che complessivamente, lo showman si porti a casa delle cifre inimmaginabili.

Le indiscrezioni di Sonia Bruganelli sui guadagni del presentatore TV

Secondo solo a Maria de Filippi per quanto riguarda il cachet percepito a puntata, è facile immaginare quanto sia cospicuo il patrimonio di Paolo Bonolis. Sonia Bruganelli lo ha confermato, dichiarando scherzosamente che lei preferisce “spendere i soldi di Paolo e accumulare i suoi”. Questo dopo aver paragonato il suo compenso televisivo come “il guadagno di un calciatore di serie B”. Questo lascia intendere che i guadagni del conduttore siano molto più elevati di quelli di un calciatore di serie B e sforino i 10 milioni di euro l’anno.

Bonolis si riscopre immobiliarista e investe sul mattone

Proprio così. Paolo Bonolis risulta essere l’unico azionista dell’immobiliare Sette Srl, che oltre a occuparsi di compravendita, vuole allargarsi sul comparto turistico. Insomma, Paolo Bonolis ha così svelato un’insospettabile passione per il comparto della ristorazione, immobiliare e alberghiero. Inoltre, con l’ormai ex moglie Sonia Bruganelli, aveva investito nella casa di produzione televisiva SDL TV.

