Da circa tre settimane i mercati internazionali si muovono a velocità diverse. Wall Street sembrerebbe aver girato al rialzo, anche se fra alti e bassi, mentre gli altri listini che analizziamo in questa rubrica, sembrano orientati al ribasso. A cosa porterà questa divergenza? Sull’azionario si continuano a vedere pattern di fine ribasso: falso segnale?

Trend line e medie mobili

Nonostante la divergenza a cui abbiamo accennato analizziamo che i prezzi siano compressi fra trend line e le medie mobili settate a 200/400 e 600. Questo potrebbe portare a una forte direzionalità già dai prossimi giorni. In che verso? La nostra onestà intelluttuale e i nostri studi ci fanno dire che questa sarà al rialzo. Come al solito però non verrà anticipato nessun movimento, ma ci si accoderà a quello che sarà. A volte i propri studi non potrebbero trovare riscontro nella realtà oggettiva. Frattanto non si deve far altro che attendere e capire a cosa porterà già da domani questo movimento odierno di ripresa dai minimi. Domani deciderà la BCE sui tassi ed è scontato un nuovo e ultimo rialzo per qualche mese. La FED invece dovrebbbe aver già ultimato in tal senso.

Sull’azionario si continuano a vedere pattern di fine ribasso: falso segnale?

Alle ore 17.23 della seduta del 13 settembre abbiamo letto i seguenti prezzi sui listini analizzati:

Dax Future

15.671

Eurostoxx Future

4.229

Ftse Mib Future

28.495

S&P500

4.475,78.

Nuovi rimbalzi solo se le chiusure di seduta odierne (quelle del 13 settembre) saranno superiori a:

Dax Future

15.848

Eurostoxx Future

4.270

Ftse Mib Future

28.680

S&P500

4.488.

Non ci resta che attendere per capire se si è all’inizio di Onda C oppure se il movimento ribassista sia già finito dal setup del 28/30 agosto. Domani potrebbe essere un buon turning point di verifica e di chiarezza.

Lettura consigliata

La lussuosa casa di Messi in Florida vale 11 milioni di euro, ma quanto costa comprare casa a Miami senza essere Vip?