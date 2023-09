Chi è, quanti soldi guadagna e il patrimonio dello scrittore, scultore e opinionista di Bianca Berlinguer, Mauro Corona

Mauro Corona è un uomo di montagna, un artista, un intellettuale, un sognatore, un personaggio televisivo e un filosofo dei nostri tempi, che sa parlare al pubblico con sincera semplicità: ecco quanto guadagna, all’incirca, con i suoi libri e le sue partecipazioni a Cartabianca.

Uomo fortemente legato alle sue radici e alla rudezza della sua terra, le Dolomiti Friulane, ha vissuto personalmente la tragedia del Vajont avvenuta il 9 ottobre 1963. Gestisce il suo negozio di sculture in legno, da lui realizzate. Ha scritto una preziosa e nutrita collezione di libri, uniti da quel filo rosso che è il dialogo dell’uomo con la natura circostante. La sua vena e il suo talento letterario gli hanno valso due premi: il Premio Bancarella nel 2011 e il premio Mario Rigoni Stern nel 2014.

Nonostante la sua popolarità, raggiunta anche grazie alla partecipazione a diversi programmi televisivi, molti ancora si chiedono chi è, quanti soldi guadagna e il patrimonio di questo personaggio. Chi lo ama, lo apprezza in quanto rude, sincero, disincantato, umile. La sua prosa risulta a tratti appassionata e malinconica, il suo eloquio è profondo, viscerale, mai banale. È stato seguito con fedeltà da moltitudini di fans quando era ospite fisso presso il programma Cartabianca, per volontà di Bianca Berlinguer. Salvo poi, in un eccesso di passione, aver dato della “gallina” alla conduttrice, ed essersi giocato provvisoriamente questa opportunità di incrementare la propria fama come opinionista. Ammesso che la cosa gli interessi. Viene poi reintegrato dalla Rai a settembre 2021.

Chi è, quanti soldi guadagna e il patrimonio dello scrittore

Effettivamente, le mancate dissertazioni di Mauro Corona avevano lasciato un vuoto a Cartabianca, il noto programma di attualità e approfondimento, condotto da Bianca Berlinguer. Sovente, i siparietti imbastiti dal poliedrico personaggio hanno coinvolto anche la stessa conduttrice, in un gioco in cui in due si stuzzicano a vicenda, cosa che diverte molto il pubblico. Si tratti di battute o interventi polemici, il pittoresco scrittore ha saputo far affezionare davvero un gran numero di persone. Ma quanto guadagna Corona per la sua partecipazione al programma? Considerando la sua presenza costante, il suo cachet dovrebbe essere più che soddisfacente.

Svela a Carta Bianca

Come sempre, lo scrittore e intellettuale friulano si esprime con gran schiettezza. Nel corso di un’intervista radiofonica presso “La Zanzara”, infatti, ha svelato lui stesso quale sia il suo cachet come opinionista presso Bianca Berlinguer. Pare che Corona percepisca 500 euro a puntata, che, al netto delle tasse, sarebbero 250 euro per ogni sua partecipazione.

Verace e poco incline alle distrazioni della modernità, Corona ha anche aggiunto di non essere mai stato troppo affezionato ai soldi. Sicuramente le vendite dei suoi libri, alcuni dei quali riconosciuti dal grande pubblico come best sellers, gli fruttano un bel po’ di quattrini. Così come la sua ormai famosa bottega di artigiano, celebrata anche da Maurizio Crozza, dove scolpire il legno e rinfrancarsi con un buon bicchiere di vino. Corona è un personaggio autentico, che ambisce ad un unico vero privilegio: appartenere alle proprie montagne. Cosa che ha saputo trasmetterci con grande cuore.

