Ambienti rustici e cucina tradizionale per il ristorante di Giorgione. Un antico frantoio nel cuore dell’Umbria con menù fissi economici

Si trova vicino Perugia lo straordinario ristorante di Giorgione, prezzi bassi e cucina semplice e genuina. Ecco quanto si paga e cosa vedere a Montefalcone.

Chi segue i programmi televisivi culinari e soprattutto la famosa piattaforma TikTok, conoscerà il simpaticissimo Giorgione. La passione per la cucina di Giorgio Barchiesi è grande e la trasmette in ogni format, senza trattenere mai alcuna battuta. Ha dedicato diverse puntate alla preparazione di piatti della tradizione locale di un luogo, ottenendo tantissimo successo.

È diventato famoso anche nei social, un cuoco amato per la sua semplicità, caratteristica principale delle sue ricette casalinghe e genuine. Giorgione è lo chef di un locale risalente al 1300, un antico frantoio, trasformato in ristorante, ma mantenendo uno stile informale, da “casa di campagna”. “Alla Via di Mezzo” si trova in Umbria, precisamente a Montefalco, un borgo medievale in provincia di Perugia. Il ristorante è all’interno dell’azienda agricola dello chef che, oltre a preparare appetitosi piatti, coltiva l’orto, alleva gli animali-

Il ristorante umbro di Giorgione esprime in pieno la semplicità, piatti abbondanti e sfiziosi da gustare in un’atmosfera unica e familiare. Il menù cambia spesso in base alla reperibilità degli ingredienti, sempre freschi e di qualità. Si elaborano piatti stagionali, riducendo gli sprechi a zero e valorizzando il territorio. “Alla Via di Mezzo” potremmo provare il menù fisso che comprende tantissimi piatti appetitosi.

Gli antipasti sono al buffet, ricette calde e fredde, salumi e formaggi e altre specialità. Seguono il pasto 2 primi, solitamente con pasta fatta in casa, 2 secondi di carne con relativi contorni. Infine, potremo terminare con dolcezza, scegliendo un dessert fatto in casa. Costo totale del menù è di circa 36 euro escluse le bevande, ma i bambini fino a 5 anni pagano 10 euro, da 6 a 10 anni invece 15 euro.

Una gita a Montefalco

Ambienti rustici e cucina tradizionale per il ristorante di Giorgione, in un contesto incantevole, ovvero Montefalco, un piccolo borgo cinto da antiche mura, vicino Assisi. L’elegante centro storico è unico e particolare, posizionato su un’altura, il paese è anche famoso per i vigneti e il Sagrantino, oltre che per il patrimonio culturale che racchiude. È tra i borghi più belli dell’Umbria, possiede suggestivi palazzi rinascimentali e chiese. Nella Piazza del Comune ci sono diversi monumenti, quindi il Palazzo Comunale, l’ex chiesa di San Filippo Neri e la chiesa di Santa Maria de Platea. La posizione collinare permette di ammirare, nei punti più alti della città, un meraviglioso panorama e per questo Montefalco è soprannominata “la ringhiera dell’Umbria”.