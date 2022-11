Come indossare una camicia da donna e metterla nei pantaloni

Oggi parliamo di un capo d’abbigliamento che si associa soprattutto all’uomo, ma che in realtà conferisce stile e personalità anche alla donna, se indossato nel modo giusto. Anzi, a dire il vero, la donna può giocarci molto di più. Stiamo parlando della camicia. La camicia da donna può essere portata sia dentro che fuori dai pantaloni. Tutto dipende dal tipo di look che abbiamo scelto. Se vogliamo metterla nei pantaloni dovremo farlo seguendo alcune piccole accortezze, per evitare che un look trasandato – chic risulti solo trasandato.

Come indossare una camicia da donna e dove deve arrivare

Lo stile ha la sua importanza. Se riusciamo a far sembrare casual un vestito elegante, dobbiamo anche conoscere tutti i modi di indossare una camicia. Il primo stile cui faremo riferimento è il look con camicia da donna un po’ fuori e un po’ dentro. Parliamo di un look decisamente casual e piuttosto anti-conformista. Per questa tecnica possiamo scegliere due distinti modi di procedere. Possiamo infilare solo la parte frontale della camicia nei pantaloni (lasciandola morbida, in modo che formi le giuste curve) oppure decidere di infilare nei pantaloni solo un lato della camicia (il destro o il sinistro).

Dovremo sbottonarla fino al punto della vita dei pantaloni e decidere quale lato andrà dentro e quale rimarrà fuori. Questo look è perfetto in primavera, con le maniche arrotolate e magari un bel cappello e occhiale da sole abbinato. Ci piace definirlo “un look senza pensieri”. Se il nostro intento è quello di risultare un po’ rétro e dall’aspetto curato e formale, dovremo optare per la camicia nei pantaloni. Dovremo infilare sia il lato frontale che quello posteriore nei jeans o nei pantaloni e poi sollevare le braccia, per permettere alla giusta quantità di tessuto di uscire fuori.

Camicia da donna oversize

Se l’effetto che vogliamo ottenere è invece più disteso, possiamo scegliere di tenere la camicia interamente fuori dai pantaloni. In estate ci basta mettere la giusta maglietta sotto la camicia per ottenere un look casual e disinvolto. Vale sempre la regola della vestibilità, ovvero se scegliamo la camicia fuori dai pantaloni, dovremo necessariamente abbinarla a un pantalone stretto. Le sneakers completeranno il look sportivo e qui possiamo anche concederci di sbottonarci un po’ di più. Ottima in effetti anche l’idea di tenerla aperta e scegliere un bel top di pizzo da far fuoriuscire dalla scollatura. Qualche collana, un paio di bracciali e il look è pronto.

Come portare quella da donna

Nella pratica, come dobbiamo mettere la camicia nei pantaloni, senza creare delle rotondità alquanto ambigue e indesiderate? Esistono svariati modi per farlo. La prima tecnica consiste nel lasciare sbottonata la parte finale della camicia e inserire il lembo sinistro sotto la coppa destra del reggiseno e il lembo destro nella coppa sinistra. In questo modo, avremo un look morbido ma senza protuberanze. In alternativa, possiamo scegliere un cintura un po’ stretta, da posizionare sotto il reggiseno. Ci basterà infilare la parte frontale della camicia sotto la cintura e fissarla. Se dovesse darci fastidio, possiamo provare con un elastico. Queste ultime due tecniche si rivelano perfette anche per indossare al meglio un maglione oversize. Insomma, non esiste un manuale che ci insegni come indossare una camicia da donna nel modo corretto, ma esistono tanti trucchetti che ci tornano utili per assecondare il nostro stile e la nostra personalità.