Oroscopo del primo weekend di novembre indimenticabile per 5 segni zodiacali

Tra poche ore ci prepareremo per il primo fine settimana del nuovo mese. Molti di noi sono reduci da giorni decisamente faticosi, nonostante la pausa del lungo ponte festivo. Per fortuna i pianeti sono in continuo movimento e l’oroscopo del primo weekend di novembre si preannuncia davvero esaltante per 5 fortunatissimi segni. La congiunzione tra Luna e Urano in Pesci e il moto di Venere porteranno una bella serie di opportunità da non farsi scappare. Sia sul fronte delle finanze che in quello delle relazioni.

I Pesci sono il segno top del fine settimana

I Pesci sono uno dei segni zodiacali più in forma di questo inizio mese. E confermeranno la loro splendida posizione in vetta anche tra venerdì e domenica. In evidenza ci saranno soprattutto i soldi e il lavoro. Sabato sarà il giorno perfetto per provare un investimento ambizioso che inizierà a dare frutti a partire dalla seconda metà di novembre. Domenica, invece, ci saranno gli affetti in primo piano. Una Luna scintillante stimolerà i sentimenti e la fantasia in camera da letto.

Soldi e incontri in arrivo per i Gemelli

I primi giorni della settimana sono stati poveri di soddisfazioni e ricchi di fatica. Ma fortunatamente da venerdì arriva in soccorso la Luna a diradare la nebbia e a riportare i Gemelli tra i segni top dell’autunno. Le novità più interessanti riguarderanno l’ambito lavorativo. Una persona fidata potrebbe presentarsi con una proposta difficile da rifiutare per mettersi in proprio. Da non escludere anche un’entrata economica inaspettata e decisamente sostanziosa. Segno più anche per quanto riguarda le relazioni. Coraggio e voglia di scoprire cose nuove potrebbero attirare una persona decisamente interessante.

Novità professionali per il Capricorno

Per i Capricorno lavoro e carriera sono le priorità assolute. Per questo motivo gli ultimi mesi di incertezza sono stati decisamente difficili e hanno generato frustrazione e scarso entusiasmo. La svolta, però, potrebbe arrivare in tempi brevissimi. Giove esce dal segno opposto dell’Ariete e le cose iniziano a girare nel verso giusto. Non sono da escludere aumenti di stipendio e proposte di promozione. Attenzione, però, a valutare bene tutte le opportunità e a non farsi cogliere dalla foga.

Fine settimana decisamente rilassante in campo sentimentale. Sabato e domenica sono perfetti per una gita fuori porta per riscoprire l’intimità col partner.

Il Cancro potrebbe trovare il lavoro dei sogni

La Luna in opposizione ha reso decisamente complicato l’inizio settimana dei Cancro. Ma da stasera si realizzerà una congiunzione astrale che ha davvero pochi eguali. La Luna cambierà di segno e andrà a fare compagnia a una Venere scintillante, favorendo incontri e momenti piccanti sotto le coperte.

La vera ventata di novità, però, arriverà sul versante professionale. L’accoppiata positiva Giove-Mercurio metterà sulla strada dei Cancro il lavoro che hanno sempre sognato. Meglio non farsi sfuggire l’opportunità perché potrebbe mettere le basi per un 2023 decisamente positivo e ricco di soddisfazioni.

Oroscopo del primo weekend di novembre pieno di opportunità per l’Ariete

Tra i segni più in vista di questo weekend di inizio novembre troviamo anche il fortunatissimo Ariete. Le novità positive saranno talmente tante che sarà difficile rimanere con i piedi per terra. Marte in appoggio stimola l’intraprendenza e dona energia. È il momento perfetto per chiedere un aumento di stipendio. Oppure di armarsi di coraggio, abbandonare il posto da dipendente e tentare finalmente la strada del lavoro autonomo.

Ottime notizie anche per i single di lungo corso. La Luna è decisamente positiva e invita a mettersi in cerca della persona giusta con cui costruire un rapporto duraturo. Occhio agli incontri fortunati con gli Acquario e i Gemelli. Potrebbero generare scintille in camera da letto.