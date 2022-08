Con le alte temperature dell’estate tendiamo inevitabilmente a scoprirci ed anche il nostro modo di vestire si adatta alla stagione. Con l’avvento dei pantaloni a vita alta si è fatto spazio un altro capo di abbigliamento, il top crop. Il termine inglese top crop, o anche crop top, letteralmente “rimozione di copertura”, indica la mezza maglietta.

Un capo di nuovo alla ribalta

Perfetto da indossare anche nel periodo autunno-inverno, ideale per l’estate, il top crop è una maglietta corta che lascia scoperta solo una piccola parte dell’addome. Questo indumento in voga negli anni ’90, ritornato di moda nel 2015 è tornato fortemente di tendenza. I top corti sono un punto forte del guardaroba moderno, in grado di dare grinta a qualsiasi outfit. A diffondere largamente questo look sono certamente le influencer attraverso i social e i personaggi noti dello spettacolo.

Come indossare il top crop e gli abbinamenti possibili

ll top crop in genere ha un taglio dritto ed è perfetto in abbinamento con jeans, gonna e pantaloni, rigorosamente ad alta vita. E’ sconsigliato in abbinamento con indumenti a bassa vita. Il modello più ricercato è quello che lascia scoperte le spalle ma mantiene un pezzo di manica. Il crop top aderente o morbido, ideale per ogni occasione questo capo può avere una vestibilità semplice, casual ed anche elegante.

Come indossare il top crop e gli abbinamenti possibili? In versione elegante, proposto sempre più in modo sofisticato e sensuale, attraverso l’utilizzo di tessuti come tulle e pizzo. Ed ancora nella versione bralette e corsetto. C’è chi considera questo capo di abbigliamento fuori luogo se indossato da solo. Pur non rinunciando al top crop, chi non si sente a proprio agio, può indossarlo con una giacca, una camicia o un cardigan.

Non è necessario avere un fisico perfetto per utilizzare questo capo di abbigliamento, si adatta bene a tutti i fisici, valorizzando fianchi e seno. Il top crop è pensato in modo particolare per le giovani, per lo stile sbarazzino che dona a chi lo indossa. In questo caso è proposto in mille fantasie e colori, anche abbinato ad una salopette. Di recente questo indumento, nato per vestire le donne, è diventato di interesse anche maschile. Stilisti e direttori creativi propongono il top crop in modello felpa o giacca.

