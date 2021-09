Festeggiamo il grande ritorno della giacca di pelle nera, un classico vintage che abbiamo già nell’armadio. Ma forse abbiamo voglia di comprarne una nuova. Per indossarla con jeans, i vestiti, le gonne plissettate, le minigonne con gli anfibi o i camperos western. Oppure con l’abito da sera. Quali sono però i pezzi davvero giusti da riesumare o da integrare nel guardaroba maschile e femminile? Vediamolo oggi con la Redazione Moda di ProiezionidiBorsa.

La giacca bon ton con o senza collo

Per chi ama il classico metropolitano, ecco la giacca bon ton in pelle abbinata a una cintura sottile in vita, come la portava Coco Chanel. Invece l’ecologica di Liu Jo, di Patrizia Pepe e Vivienne Westwood, è quello che ci vuole per il popolo green. Il blazer nero di nappa sottile va bene sia per un outfit classico che rilassato, da portare col jeans. Sia nel vintage che nel nuovo, va in scena il dettaglio: il polsino in maglia, il colletto pieghevole, il bottone oro o decorato. Tra le griffes più attive su questo fronte, ci sono Celine, Louis Vuitton e Burberry che propongono la giacca classica nera, con l’abito da sera. Anche Yves Saint Laurent propone una giacca nera in pelle con taglio slim che segna la vita. Dior ha deciso che il blazer black si indossa con gonna svasata mini oppure lunga alla caviglia.

Il chiodo da biker dal mattino alla sera

Queste 3 giacche vintage uomo/donna che molti hanno nell’armadio risolvono l’autunno. Il re dello stile casual, il giubbotto da motociclista detto anche ‘chiodo’, si indossa sia al maschile e al femminile. Con maglia nera, jeans e sneakers bianche. Ma soprattutto con gli stivali oppure con jeans e felpa lilla e stivaletti in tinta.

Il ‘chiodo’ classico con stivali e tracolla

Con l’abito mini glam rock, la tracolla top brand e gli stivali di pelle a tacco alto o basso, il ‘chiodo’ Louis Vuitton è super minimalista e valorizza le gambe. Per renderlo ancora più nostro, ecco le applicazioni tutte da scegliere e cucire sul petto o sulla schiena firmate Gucci. Oppure scegliamolo in pelle verniciata, amatissima da Prada. Sulla manutenzione niente paura: ecco come pulire gli oggetti in cuoio e pelle con i metodi segreti del British Museum di Londra.

Queste 3 giacche vintage uomo/donna che molti hanno nell’armadio risolvono l’autunno

Chi indossa taglie comode, non può permettersi la giacca nera slim, ma il trench lungo o corto tipo man in black, il parka da poliziotto o la mantella oversize invece sì. Ce ne sono di bellissime da donna in nappa d’agnello con maniche a pipistrello e grandi tasche davanti. Oppure a uovo, abbondanti e rilassate, con o senza cintura e con cuciture a contrasto. Per uscire dal solito, scegliamole con coulisse sull’orlo oppure inserti di maglia. Su questo filone si muovono molto bene brand come Loewe, Proenza Shouler e Jill Sander.